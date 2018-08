Άσια Αρτζέντο: Πλήρωσε 380.000 δολάρια για να μην κατηγορηθεί για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο

Η Άσια Αρτζέντο ήταν από τα πρόσωπα που μαζί με την Ρόουζ ΜακΓκόουαν ξεκίνησαν το κίνημα #MeToo κατά του άλλοτε κραταιού παραγωγού του Χόλιγουντ, Χάρβεϊ Γουάινστιν. Ήταν από εκείνες που έφεραν στο φως τις σοκαριστικές αποκαλύψεις για τα έργα και τις ημέρες ενός από τους πιο γνωστούς παραγωγούς του Χόλιγουντ, ενός ανθρώπου που εκμεταλλευόταν τη θέση του σε βάρος νεαρών ηθοποιών.

Η Αρτζέντο ήταν από τις πρώτες που κατηγόρησαν δημόσια τον Γουάινστιν για βιασμό. Εγινε μία από τις σημαντικές φωνές του κινήματος MeΤοο αφού διηγήθηκε ότι βιάσθηκε από τον παραγωγό του Χόλιγουντ στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του στο φεστιβάλ των Καννών το 1997, όταν εκείνη ήταν 21 ετών. Κατά την διάρκεια της τελευταίας βραδιάς του πρόσφατου Φεστιβάλ των Καννών είχε δηλώσει προς το κοινό: τα πράγματα άλλαξαν. Δεν θα σάς επιτρέπεται πλέον να γλιτώνετε χωρίς συνέπειες».

Η αποκάλυψη των New York Times για την ίδια την Άσια Αρτζέντο είναι επίσης σοκαριστική. Κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε ανήλικο ηθοποιό, τον Τζίμι Μπένετ, όταν εκείνος ήταν 17 ετών. Και πως τον πλήρωσε για να εξασφαλίσει πως η υπόθεση δεν θα φτάσει στα δικαστήρια.

Στον Μπένετ, ηθοποιό και μουσικό, η Αρτζέντο κατέβαλε το ποσό των 380.000 δολαρίων. Ο Μπένετ κατηγόρησε την Ιταλίδα ηθοποιό για σεξουαλική επίθεση εναντίον του σε ξενοδοχείο της Καλιφόρνιας το 2013. Αυτό αποκαλύπτει δημοσίευμα των New York Times που επικαλείται έγγραφα που στάλθηκαν στην εφημερίδα από ανώνυμη πηγή.

Οι δικηγόροι του Τζίμι Μπένετ περιέγραψαν την συνάντηση στο ξενοδοχείο ως «σεξουαλική επίθεση» που τραυμάτισε τον νεαρό ηθοποιό απειλώντας την ψυχική του υγεία. Η δήλωση της πρόθεσής του να προσφύγει στην δικαιοσύνη κατά της Άζια Αρτζέντο περιελάμβανε και απαίτηση αποζημίωσης ύψους 3,5 εκατομμυρίων δολαρίων για «πρόκληση συναισθηματικού τραύματος και απώλεια εισοδήματος έπειτα από σεξουαλική επίθεση», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Την εποχή του περιστατικού, εκείνος ήταν 17 ετών και δύο μηνών και εκείνη 37. Στην Καλιφόρνια, η ηλικία συναίνεσης είναι τα 18 χρόνια. Οι New York Times αναφέρουν ότι οι συντάκτες του άρθρου προσπάθησαν επανειλημμένως και χωρίς επιτυχία να εξασφαλίσουν ένα σχόλιο για το θέμα από την ίδια Αρτζέντο ή από εκπροσώπους της.

Οι όροι της συμφωνίας, στους οποίους περιλαμβανόταν χρονοδιάγραμμα πληρωμών, οριστικοποιήθηκαν τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα έγγραφα που έχουν στην διάθεσή τους οι New York Times. Σύμφωνα με τα έγγραφα, η δικηγόρος της Αρτζέντο Κάρι Γκόλντμπεργκ περιέγραψε το συγκεκριμένο ποσόν ως «βοήθεια προς τον κ. Μπένετ».

Η σχέση της Άζια Αρντέντο με τον Τζίμι Μπένετ

Η Αρτζέντο και ο Μπένετ ανέπτυξαν στενή σχέση μετά τη γνωριμία τους, το 2004, στα γυρίσματα της ταινίας The Heart Is Deceitful Above All Things. Ο 7 ετών, τότε, Μπένετ, υποδυόταν τον γιο της Αρτζέντο. Οι δυο τους συχνά αναφέρονταν ο ένας για τον άλλο ως «μητέρα» και «γιος» στις αναρτήσεις τους στα social media.

Η σεξουαλική επίθεση για την οποία ο Μπένετ κατηγόρησε την Αρτζέντο έγινε, σύμφωνα με τους NT Times, στις 9 Μαΐου του 2013 στο ξενοδοχείο Ritz-Carlton στη Marina del Rey στην Καλιφόρνια. Εκείνη την ημέρα, μάλιστα, η Αρτζέντο είχε ανεβάσει μια φωτογραφία της στο Instagram γράφοντας: «Περιμένοντας τον χαμένο μου γιο, την αγάπη μου Τζίμι Μπένετ στο marinadelrey καπνίζοντας τσιγάρα σαν να μην υπάρχει επόμενη εβδομάδα». Σε αυτό το post είχε απαντήσει ο Μπένετ «είμαι σχεδόν εκεί».

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο 17χρονος τότε Μπένετ πήγε στο ραντεβού συνοδευόμενος από μέλος της οικογένειάς του. Αλλά η Αρτζέντο του ζήτησε να τους αφήσει μόνους. Τότε, σύμφωνα πάντα με όσα υποστήριξε ο Μπένετ, του έδωσε αλκοόλ και άρχισε να τον φιλάει. Υποστήριξε επίσης ότι τον έσπρωξε στο κρεβάτι, του έβγαλε το παντελόνι και του έκανε στοματικό έρωτα, πριν σκαρφαλώσει πάνω του και συνεχίσουν να κάνουν έρωτα.

Στα έγγραφα συμπεριλήφθηκαν και τρεις φωτογραφίες, τις οποίες φέρεται να τράβηξε ο ίδιος ο Μπένετ και τον δείχνουν με την Αρτζέντο στο κρεβάτι, ημίγυμνους. Μόνο μια από τις φωτογραφίες δείχνει τα πρόσωπά τους.

Αργότερα την ίδια μέρα, η Αρτζέντο πόσταρε ξανά στο Instagram μια φωτογραφία της με τον Μπένετ, γράφοντας: «Η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου, επανένωση με τον Τζίμι Μπένετ». Αφού γευμάτισαν, ο Μπένετ έφυγε για το Όραντζ Κάουντι όπου έμενε με τους γονείς του. Καθώς επέστρεφε στο σπίτι του, σύμφωνα με τα όσα υποστήριξε, ένιωσε «εξαιρετικά μπερδεμένος, ταπεινωμένος και αηδιασμένος».

Στις 8 Ιουνίου, ο Μπένετ μέσα από το λογαριασμό του στο twitter (τον οποίο πλέον έχει «κλείσει»), έγραψε στην Αρτζέντο μήνυμα πως του λείπει. Πριν κινηθεί νομικά εναντίον του, είχε δικαστική διαμάχη, οικονομικού χαρακτήρα, με τη μητέρα και τον πατριό του, κατηγορώντας του πως δεν του απέδιδαν τα κέρδη από τις ταινίες του. Κατέληξαν σε διακανονισμό για την υπόθεση αυτή τον Δεκέμβριο του 2014.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ – ΜΠΕ και New York Times