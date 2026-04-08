Ασίμ Μουνίρ: Πώς ο «αγαπημένος στρατάρχης» του Τραμπ τον έσωσε από το χείλος του γκρεμού την τελευταία στιγμή

Ο στρατάρχης του Πακιστάν Ασίμ Μουνίρ είναι ακριβώς ο τύπος ανθρώπου που εκτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ: σκληρός, ισχυρός και de facto ηγέτης μιας από τις πιο πολυπληθείς χώρες του κόσμου, με επιβλητική επίσημη εικόνα και δια βίου ασυλία από διώξεις.

Ως επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν, με τον έλεγχο του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας, ο Μουνίρ είναι γνωστός στον Λευκό Οίκο ως ο «αγαπημένος στρατάρχης» του Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τον έχει αποθεώσει ουκ ολίγες φορές, τον έχει χαρακτηρίσει «μεγάλο μαχητή», «πολύ σημαντικό άνθρωπο» και «εξαιρετική προσωπικότητα».

Η εκτίμηση αυτή φαίνεται πως ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, καθώς ο Μουνίρ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για μια εύθραυστη, προσωρινή εκεχειρία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

Στο Πακιστάν, η συμβολή του στην επίτευξη της συμφωνίας χαιρετίστηκε ευρέως, με πολλούς να ελπίζουν ότι θα ενισχύσει τη διεθνή θέση της χώρας.

Πηγή της κυβέρνησης δήλωσε ότι ο Μουνίρ υπήρξε «ο βασικός διαπραγματευτής», υπογραμμίζοντας την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Τραμπ και την αξία των εκτιμήσεών του για τη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Telegraph, συνεργάστηκε στενά με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, μέσα από εβδομάδες παρασκηνιακών συνομιλιών. Λέγεται μάλιστα ότι έπεισε και την Κίνα να στηρίξει την προσπάθεια, συμβάλλοντας στο να αποδεχτεί το Ιράν τη συμφωνία.

Ωστόσο, δεν συμμερίζονται όλοι τον ενθουσιασμό. Αντιπολιτευόμενοι στο Πακιστάν καταγγέλλουν ότι οι πρόσφατες συνταγματικές αλλαγές έχουν εδραιώσει τη στρατιωτική κυριαρχία, μετατρέποντας τον Μουνίρ σε έναν ηγέτη «πάνω από όλους».

Η κρίση στην Ινδία

Ο Μουνίρ βρέθηκε στο προσκήνιο τον περασμένο Μάιο, όταν το Πακιστάν και η Ινδία αντάλλαξαν πυραύλους και drones μετά από τρομοκρατικό περιστατικό στο Κασμίρ. Όταν το Πακιστάν ανακοίνωσε ότι κατέρριψε ινδικά μαχητικά, ο ίδιος διεκδίκησε τη νίκη και σύντομα προήχθη σε πεντάστερο στρατηγό.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι έβαλε τέλος στη σύγκρουση των τεσσάρων ημερών, αποτρέποντας – κατά τη δική του εκτίμηση – έναν πυρηνικό πόλεμο. Για την παρέμβασή του, μάλιστα, προτάθηκε για το Νόμπελ Ειρήνης από τον ίδιο τον Μουνίρ.

Ακολούθησε πρόσκληση στην Ουάσινγκτον, όπου ο Πακιστανός στρατάρχης έγινε ο πρώτος αρχηγός στρατού της χώρας που φιλοξενήθηκε για γεύμα στον Λευκό Οίκο χωρίς να είναι αρχηγός κράτους.

Ο Τραμπ γκολφ, ο Μουνίρ κρίκετ

Παρά τη στενή συνεργασία τους, οι δύο άνδρες προέρχονται από εντελώς διαφορετικά περιβάλλοντα. Ο Μουνίρ είναι συντηρητικός σουνίτης μουσουλμάνος, που αποστήθισε ολόκληρο το Κοράνι κατά τη διάρκεια θητείας του στη Σαουδική Αραβία. Αντίθετα, ο Τραμπ είναι γνωστός για την αγάπη του στο γκολφ, ενώ ο Μουνίρ προτιμά το κρίκετ.

Παρά τη σχέση του με το άθλημα, δεν δίστασε να ηγηθεί της ανατροπής του πρώην πρωθυπουργού Ιμράν Καν, ο οποίος παραμένει φυλακισμένος.

Οι συνταγματικές αλλαγές που ακολούθησαν ενίσχυσαν περαιτέρω την εξουσία του, δίνοντάς του τον έλεγχο όχι μόνο του στρατού, αλλά και του ναυτικού και της αεροπορίας, ενώ του εξασφάλισαν και πλήρη νομική ασυλία.

Από στρατηγός σε «ειρηνοποιό»

Κατά τη διάρκεια της κρίσης στη Μέση Ανατολή, το όνομα του Μουνίρ έγινε viral, με αρκετούς να τον αποκαλούν απροσδόκητα «παγκόσμιο ειρηνοποιό» και να προτείνουν την υποψηφιότητά του για Νόμπελ Ειρήνης.

Η καθοριστική του παρέμβαση την ύστατη στιγμή – πείθοντας τον Τραμπ να αποδεχτεί τους όρους του Ιράν – φαίνεται πως απέδωσε, τουλάχιστον προσωρινά.

Ο στρατός του Πακιστάν δήλωσε ότι η παρέμβασή του «εδραίωσε τον ρόλο της χώρας ως υπεύθυνου περιφερειακού παράγοντα, που συμβάλλει ενεργά στην ειρήνη και τη σταθερότητα».