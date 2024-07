Αστείες στιγμές στις βρετανικές εκλογές: Ο βρεγμένος Σούνακ, ο ιπτάμενος Τζόνσον και η χορευταρού Μέι

Αξέχαστα είναι τα σκηνικά από τις βρετανικές εκλογές που προσέφεραν απλόχερα γέλιο κατά τα χρόνια.

Δύο μέρες πριν τις βρετανικές εκλογές της Πέμπτης 04.07.2024, με τέσσερις δημοσκοπήσεις να «βλέπουν» συντριπτική νίκη των Εργατικών και τους Συντηρητικούς να ακολουθούν «ασθμαίνοντας» στην δεύτερη θέση, το Politico θυμάται τα πιο χαρακτηριστικά αστεία σκηνικά που θύμισαν σόου.

Όπως και να διαμορφωθεί τελικά το σκηνικό, οι βρετανικές εκλογές έχουν προσφέρει άφθονο γέλιο στην πάροδο των χρόνων κι ας μην φημίζονται οι Βρετανοί για το χιούμορ τους.

Είτε πρόκειται για τον Σούνακ είτε για κάποιον από τους άλλους προκατόχους του, Μπόρις Τζόνσον, Τερέζα Μέι, οι παρατηρητές της βρετανικής πολιτικής σκηνής μπορούν πια να μετρήσουν πόσες φορές έχουν ψυχαγωγηθεί αναλύοντας τέτοιες καταστάσεις.

Μουσκίδι ο Σούνακ

Λένε ότι ο βρεγμένος την βροχή δεν την φοβάται…

Όταν ο Ρίσι Σούνακ αποφάσισε να ανακοινώσει τις πρόωρες εκλογές για τις 4 Ιουλίου ούτε που φανταζόταν όταν η βροχή κι ένα τραγούδι θα επισκίαζαν τα πάντα.

Θα μπορούσε να κάνει την βαρύγδουπη ανακοίνωση από κάποιον εσωτερικό χώρο, ωστόσο ο πρωθυπουργός «ήθελε να βγει έξω και να μιλήσει στη χώρα».

Δεν υπολόγισε όμως τον παράγοντα καιρό κι έτσι όταν στάθηκε στο Νο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ δεν στάθηκε τυχερός.

Λίγο αφότου έφτασε στο βήμα για να ανακοινώσει τις πρόωρες εκλογές, άνοιξαν οι ουρανοί και ένας διαδηλωτής έβαλε σε ένα τεράστιο ηχοσύστημα το τραγούδι «Things Can Only Get Better», ο ανεπίσημος ύμνος της νίκης του Τόνι Μπλερ, το 1997.

Ο ίδιος αρχικά χαμογέλασε αλλά συνέχισε να μιλάει, άλλωστε είχε να ανακοινώσει κάτι πολύ σημαντικό.

Ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα ήταν πραγματικά αδύνατο να μπορεί κάποιος να συγκεντρωθεί για να ακούσει την ομιλία του πρωθυπουργού, καθώς το τραγούδι αποσπούσε την προσοχή και επισκίαζε τα πάντα, την ώρα που η βροχή δυνάμωνε και είχε ήδη κάνει μούσκεμα τον Βρετανό πρωθυπουργό.

Το τραγούδι σταμάτησε λίγο πριν ολοκληρώσει και εκείνος τα όσα έλεγε, αλλά το κακό είχε ήδη γίνει. Όταν αποχώρησε από το πόντιουμ ήταν πραγματικά μούσκεμα.

Το Politico μάλιστα τον παρομοιάζει μάλιστα με ανέκφραστη φιγούρα κόμικ που πάσχιζε να μη λυγίσει, κρατούσε τα μάτια του σε συγκεκριμένη κίνηση, κοιτάζοντας την κάμερα, και την ίδια ώρα η μπόρα δυνάμωνε.

Σχολιάζοντας την αναγγελία των πρόωρων εκλογών, από τον Σούνακ, το Politico σημειώνει τα εξής: Εάν νομίζετε ότι κάτι τέτοιο μοιάζει με σκηνή από πολιτικό σόου, δεν πέφτετε απολύτως έξω. «Είναι κομμάτι της βρετανικής, πιο αστείας και μακροβιότερης κουλτούρας των εκλογών».

Ο… ιπτάμενος Μπόρις Τζόνσον

Θυμηθείτε, υπογραμμίζει το Politico, τον Μπόρις Τζόνσον, την εποχή που ήταν δήμαρχος του Λονδίνου, να κρέμεται στη μέση ενός σχοινιού, με ένα μπλε κράνος στριμωγμένο στο κεφάλι του κι έχοντας χωρέσει μέσα τα ατίθασά μαλλιά του, κρατώντας τις αγγλικές σημαίες στα χέρια του.

Σκηνές απείρου κάλλους!

Η χορευταρού Τερέζα Μέι

Στη συνέχεια, το αμερικανικό δίκτυο φέρνει το παράδειγμα της Τερέζα Μέι, με τη βραχύβια πρωθυπουργική θητεία, που – όπως γράφει – απέτυχε να οδηγήσει τη χώρα της έξω από την ΕΕ και οδηγήθηκε η ίδια έξω από τον θώκο της.

Σε ένα ταξίδι της στην Αφρική, ο φακός τη συνέλαβε να χορεύει με τέτοιο τρόπο που ένας σχολιαστής την παρομοίασε με το παιδικό παιχνίδι «Σόφι καμηλοπάρδαλη».

Αυτή δεν ήταν και η μοναδική φορά… Σε «βασίλισσα του χορού» αναδείχθηκε ξανά η Τερέζα Μέι σε ένα από τα τελευταία της σαββατοκύριακα στη θέση της πρωθυπουργού της Βρετανίας, καθώς επέδειξε τις χορευτικές της ικανότητες στους ρυθμούς γνωστών κομματιών των Abba όπως το «Dancing Queen» και το «Mamma Mia».

Η απερχόμενη πρωθυπουργός φαίνεται σε ένα βίντεο κλιπνα χορεύει στο Φεστιβάλ Χένλεϊ, ενώ δίπλα της κουνάνε ρυθμικά τα χέρια τους ο σύζυγός της και άλλοι παρευρισκόμενοι, ντυμένοι με επίσημα ενδύματα.

Και μετά, συμπληρώνει το Politico, η… ώρα της Λιζ Τρας. Η διαμονή της στην πρωθυπουργική κατοικία, μόλις 45 μέρες, ήταν τόσο δραματική που βρετανικό ταμπλόιντ αναρωτήθηκε εάν αντέχει εκείνη περισσότερο στο No10 ή μια καρδιά μαρουλιού.

Δεν είναι ιδέα σας, σημειώνεται στο δημοσίευμα που επικαλείται τα λόγια επιστήμονα.

Η βρετανική πολιτική είναι πιο αστεία απ’ ό,τι σε άλλες χώρες, δήλωσε συγκεκριμένα ο Στίβεν Τζίμπελ, καθηγητής Φιλοσοφίας του πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια και συγγραφέας του βιβλίου «Isn’t that Clever: A Philosophical Account of Humor and Comedy».

Πληροφορίες από Politico