Ασυγκράτητος ο Σον Πεν: «Σφαγέας» των Αρμενίων ο Ερντογάν

Επίθεση στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε ο ηθοποιός Σον Πεν χαρακτηρίζοντάς τον σφαγέα των Αρμενίων, εξέφρασε τη στήριξή του στον Τζο Μπάιντεν και τα έβαλε με τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού.

Σε ανάρτησή του στο twitter ο Σον Πεν τονίζει πως οι Αρμένιοι σφάζονται από το «φιλαράκι του Τραμπ με όπλα που εμείς του πουλήσαμε» για να προσθέσει ότι «αυτή δεν είναι η Αμερική».

Παράλληλα τάσσεται στο πλευρό του υποψηφίου των Δημοκρατικών Τζο Μπάιντεν αφού επικρίνει την στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ για τον κορονοϊό.

«Κι ενώ πάρα πολλοί από εμάς καθόμαστε ξέγνοιαστοι, οι Αρμένιοι σφάζονται από το φιλαράκι του Τραμπ τον Ερντογάν, με όπλα που εμείς του πουλήσαμε. Αυτή ΔΕΝ είναι η Αμερική! Μπάιντεν για τη νέα γέννηση της Αμερικής!», αναφέρει στην ανάρτησή του.

As too many of us sit on our butts, Armenians are being slaughtered by Trump pal Erdogan with weapons WE provided. THIS is NOT America! Biden for America’s new birth!

«Μόλις άκουσα τη στρατηγική του Μπάιντεν για τη νόσο Covid- 19. Είναι ακριβώς αυτή που χρειαζόμαστε. Από την αρχή της πανδημίας παρακολουθώ τα τεστ. Μιλώ με τον (σ.σ.Τσιόδρα των ΗΠΑ) Άντονι Φάουτσι και όλους τους κορυφαίους επιστήμονες. Είναι όλα αυτά που θα κάνουν την Αμερική να επιστρέψει στη δουλειά και την ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Αμφιταλαντευόμουν για τον Μπάιντεν. Όχι πια. Μπάιντεν για την Αμερική», προσθέτει ο Σον Πεν στο 83-twitter.

Just heard Biden on Covid strategy. He’s dead-on. I’ve been working test sites since day one. Talking to Fauci & all the top scientists. It’s EVERYTHING that will get America back to work and FLOURISHING. I’d been ambivalent about Biden. My ambivalence is gone. Biden for America.