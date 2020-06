Μια ασύλληπτη οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε στο Νιού Τζέρσεϊ.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, ένα 8χρονο κορίτσι, η μητέρα του και ο παππούς του βρέθηκαν νεκροί στην πισίνα του σπιτιού τους. Πρόκειται για τον 62χρονο Μπαράτ Πατέλ, την 33χρονη νύφη του, Νίσα Πατέλ, και την 8χρονη κόρη της. Η αιτία θανάτου, σύμφωνα με την ιατροδικαστική υπηρεσία, ήταν ο πνιγμός ως αποτέλεσμα ατυχήματος.

Η οικογένεια είχε μετακομίσει στο νέο της σπίτι μόλις 20 ημέρες νωρίτερα, σύμφωνα με την αστυνομία.

#UPDATE: We‘re back in East Brunswick where a 32 yo mother, her 8 yo daughter, and another relative (a 62 yo man), died in the backyard pool Monday afternoon.



According to neighbors, the family had just moved in and gotten the pool serviced. They were excited to use it @News12NJ pic.twitter.com/TjJmEsGY9o