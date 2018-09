Ασύλληπτο – 832 οι νεκροί από το τσουνάμι στην Ινδονησία!

Ο σεισμός εντάσεων 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στην Ινδονησία και το τσουνάμι που ακολούθησε, αποδείχθηκαν φονικά. Οι λέξεις δεν φτάνουν για να περιγράψουν το δράμα.

Σε τουλάχιστον 832 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό και το τσουνάμι στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ινδονησιακή υπηρεσία διαχείρισης των καταστροφών.

Η οποία, μάλιστα, διευκρίνισε ότι τώρα αποτιμά πως η περιοχή που επλήγη είναι μεγαλύτερη από αυτό που πίστευε αρχικά.

Πολλοί άνθρωποι πιστεύεται ότι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον σεισμό των 7,5 βαθμών που σημειώθηκε την Παρασκευή και προκάλεσε στη συνέχεια τσουνάμι με κύματα που έφταναν ακόμη και τα έξι μέτρα, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Σουτόπο Πούρουο Νουγκρόχο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ένα από τα πλέον δραματικά βίντεο που έχουν δει το «φως» της δημοσιότητας απεικονίζει έναν άντρα να βλέπει το τσουνάμι να έρχεται και να προσπαθεί να προειδοποιήσει τον κόσμο να ανέβει κάπου ψηλά…

Δείτε το

At least 384 people are dead in Indonesia following a massive 7.5-magnitude quake that triggered a tsunami pic.twitter.com/L37vRb6gez

— Joel Franco (@OfficialJoelF) September 29, 2018