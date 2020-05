Ένας περιπατητής στο Κινγκς Λάνγκλεϊ στο Χέρτφορντσάιρ της Βρετανίας «βρήκε» μια εγκαταλελειμμένη βίλα. Ένα σπίτι που έμοιαζε στοιχειωμένο, εγκαταλελειμμένο άρον άρον. Ένα σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 20 χρόνια ένας Έλληνας, ο Αθανάσιος Ταχμιντζής.

Εδώ και μερικές τα ΜΜΕ στη Βρετανία ασχολούνται με αυτό το όνομα: Αθανάσιος Ταχμιντζής. Ο Έλληνας κροίσος που ζούσε στη «στοιχειωμένη» βίλα μέχρι πριν από σχεδόν τρία χρόνια, όταν εξαφανίστηκε μυστηριωδώς μαζί με κάποια από τα παιδιά του.

Ο περιπατητής που μπήκε στη βίλα κι έβγαλε φωτογραφίες, τις οποίες στη συνέχεια πούλησε, αποκάλυψε εικόνες που σοκάρουν. Πιάτα ακόμη στο πλυντήριο, ρούχα επώνυμων σχεδιαστών (Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, Gucci) κρεμασμένα, ένα παιχνίδι σκάκι μισοτελειωμένο. Εικόνα εγκατάλειψης με τους νιπτήρες μαύρους από τη μούχλα, τα ταβάνια «σκασμένα», μια Bentley παρατημένη, όπως κι άλλα αυτοκίνητα αφημένα σε ένα χωράφι που έχει πλέον έχουν θεριέψει τα χόρτα. Ακόμη κι ένα τραπέζι μπιλιάρδου με τις μπάλες διασκορπισμένες, σαν να έπαιζε κάποιος.

Δείτε τις εικόνες μέσα από τη βίλα

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Αθανάσιος Ταχμιντζής ζούσε στη βίλα αυτή από το 1999. 18 ολόκληρα χρόνια, έως το 2007 που εξαφανίστηκε ξαφνικά και μυστηριωδώς από προσώπου γης. Ο 70χρονος Αθανάσιος Ταχμιντζής, γνωστός ως Θάνος, είχε αποκτήσει πέντε παιδιά με την Ουαλή σύζυγό του Σάρον, η οποία έφυγε από τη ζωή τον Μάιο του 2004 πιθανότατα από καρκίνο. Πριν εξαφανιστεί έμενε στο εντυπωσιακό σπίτι μαζί με τις δυο κόρες του κι έναν από τους γιους του. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό ποιος ήταν στο σπίτι όταν αυτό εγκαταλείφθηκε.

«Όποτε κι αν τον ρωτούσες θα σου έλεγε “δεν έχω μετρητά αυτή τη στιγμή”»

Ο ελληνικής καταγωγής Θάνος (γιος διευθυντικού στελέχους της ελληνικής πρεσβείας στο Λονδίνο) και η Σάρον είχαν αποκτήσει, στα 32 χρόνια του γάμου τους, τον 43χρονο Αλέξις, τον 41χρονο Νίκολας, τον 36χρονο Πολ, την 34χρονη Κριστιάνα και την 28χρονη Αλίσια.

Οι γείτονες της οικογένειας, σύμφωνα με τη Mail Online είπαν ότι ο Αθανάσιος Ταχμιντζής ανησυχούσε πολύ για την ασφάλεια και κάποια στιγμή είχε προσλάβει φρουρούς και είχε σκυλιά ντόπερμαν ως φύλακες. Όμως, όπως λένε κάτοικοι της περιοχής, ξαφνικά πριν από τρία χρόνια, οι άνθρωποι που έμεναν στη μεγαλοπρεπή βίλα, εξαφανίστηκαν. Κι όλοι στην περιοχή αναρωτιούνται τι ήταν αυτό που έκανε τον Ταχμιντζή και τα παιδιά του να φύγουν με τέτοια βιασύνη που άφησαν τα πάντα… όπως αποτυπώθηκαν στις εικόνες. Όπως ανέφερε κάτοικος της περιοχής, ξαφνικά πριν από τρία χρόνια η βίλα άδειασε, ξαφνικά εμφανίστηκε μια κλειδαριά και μια αλυσίδα και σε όλους φάνηκε περίεργη η εγκατάλειψη, αφού στο σπίτι πάντα πηγαινοερχόταν κόσμος.

Μυστήριο στην όλη η υπόθεση προσθέτουν οι μαρτυρίες πως τα τρία Ντόπερμαν της οικογένειας Ταχμιντζή εξαφανίστηκαν ξαφνικά, όσο ξαφνικά έφυγε από το σπίτι και η οικιακή βοηθός.

Όταν οι ένοικοι του σπιτιού έφυγαν, άφησαν και απλήρωτους λογαριασμούς, όπως του ρεύματος αλλά και απλήρωτα δημοτικά τέλη από το 2018 και το 2019.

Ο άνθρωπος που βρήκε την εγκαταλελειμμένη βίλα δήλωσε ότι δεν έχει ξαναδεί τόσο καλοδιατηρημένο εγκαταλελειμμένο σπίτι. Είπε ότι βρήκε γράμματα και λογαριασμούς στην είσοδο από το 2017. «Ήταν κυριολεκτικά σαν οι άνθρωποι που έμεναν εκεί να σηκώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και να έτρεξαν να φύγουν χωρίς να πάρουν τίποτα. Είχαν ακόμη ρούχα από το καθαριστήριο σε πλαστικές σακούλες, φαίνεται πως δεν έφτιαξαν ούτε βαλίτσα. Πρέπει να έφυγαν πολύ βιαστικά, ακόμη κι οι οδοντόβουρτσες ήταν εκεί», είπε.

Λάβρος ο μπατζανάκης του Ταχμιντζή

Γείτονας της οικογένειας Ταχμιντζή υποστήριξε πως κάποτε είχε ακούσει τον ελληνικής καταγωγής κροίσο να βγάζει πολλά λεφτά εξαιτίας της αγοραπωλησίας ενός resort στο Ντόρσετ. Πάντως η επιχειρηματική δραστηριότητα του Ταχμιντζή περιβάλλεται επίσης από μυστήριο.

Ποιος ήταν όμως ο Αθανάσιος Ταχμιντζής; Σύμφωνα με τον Gordon Meiklejohn, απολάμβανε τη ζωή ενός εκατομμυριούχου αλλά ποτέ κανείς δεν τον είχε δει να δουλεύει. Ο Gordon Meiklejohn γνώριζε τον Θάνο Ταχμιντζή στα τέλη της δεκαετίας του ’70 όταν άρχισε να έχει σχέση με την κουνιάδα του Έλληνα κροίσου, τη Μάντι Ρις.

Ο Meiklejohn δεν έχει και την καλύτερη άποψη για τον Ταχμιντζή. Έβλεπε «μασούρια» από λεφτά στο σπίτι του αλλά δεν ήξερε τι δουλειά έκανε. Όπως είπε στη Sun, στον Ταχμιντζή άρεσαν τα πολυτελή σπίτια και αυτοκίνητα και τα ακριβά ρούχα αλλά όταν ήταν «φιγούρα». Σύμφωνα με τον Meiklejohn, ο Ταχμιντζής νοίκιαζε ακριβά αυτοκίνητα όταν επρόκειτο να επισκεφτεί συγγενείς αλλά όταν γύριζε σπίτι του οδηγούσε ένα… σαράβαλο.

«Τον ξέρω περισσότερα από 40 χρόνια και πάντα ήταν ο ίδιος. Πάντα του άρεσαν τα μεγάλα σπίτια, τα λαμπερά αυτοκίνητα, τα ακριβά ρούχα. Οι πολυτελείς Mercedes που οδηγούσε ήταν πάντα νοικιασμένες» λέει. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο Ταχμιντζής πριν μετακομίσει στη «στοιχειωμένη», σήμερα, βίλα, έμενε σε ένα ακόμη πιο πολυτελές σπίτι στο Μπορνμουθ.

«Ένα βράδυ μας ρώτησαν αν μπορούσαμε να κρατήσουμε τα παιδιά τους. Ήταν η πρώτη φορά που τους γνώρισα αλλά ο Θάνος δεν ήταν πολύ ομιλητικός. Ο ένας από τους γιους τους είχε κολικό και η Μάντι μου είπε αν είχε πρόβλημα να πάω στο δωμάτιο του παιδιού για να το παρηγορήσω καθώς πονούσε πολύ. Πήγα λοιπόν και εκεί είδα περισσότερα λεφτά απ’ όσα είχα δει ποτέ στη ζωή μου. Χαρτονομίσματα των 10 λιρών στοιβαγμένα έως το ταβάνι».

Ο Meiklejohn υποστηρίζει πως ο Θάνος Ταχμιντζής και η σύζυγός του περνούσαν μαζί ως ζευγάρι κανένα βράδυ. «Η Σάρον έβγαινε με τις φίλες της κι εκείνος ένας Θεός ξέρει που πήγαινε. Αν τον ρωτούσες τι δουλειά κάνει, τα «μασούσε», έλεγε ότι ασχολούνταν με την αγορά ακινήτων αλλά ποτέ δεν τον είδα να δουλεύει μια μέρα στη ζωή του».

Ο ίδιος γίνεται ακόμη πιο φαρμακερός όταν θυμάται την ημέρα της κηδείας της Σάρον. Ο Meiklejohn παντρεύτηκε την αδερφή της. «Μετά την κηδεία όλη πήγαμε στο Κινγκς Λάνγκλεϊ. Ήμασταν σχεδόν 20 άτομα, κάποιοι είχαμε ταξιδέψει από πολύ μακριά και το μόνο που είχε να μας προσφέρει ήταν κάποια σάντουιτς που έμοιαζαν μπαγιάτικα και φθηνό λευκό κρασί».

Οι… δουλειές

Η Daily Mail αναφέρει πως η βίλα αποκτήθηκε το 1999, από την εταιρία Ainhusrt Enterprises Ltd, η οποία φαίνεται να είναι off shore. Ο Ταχμιντζής εμφανίζεται ως σύμβουλος ακίνητης περιουσίας για την περίοδο μεταξύ 1991-1995, όταν φέρεται να ήταν διευθυντής σε μια εταιρεία διαχείρισης ακινήτων. Τον Ιούνιο του 2017 εμφανίζεται ως μοναδικός μέτοχος της εταιρείας Estates London Ltd στην οποία δηλώνει ως υπηκοότητα την ελληνική. Η εταιρεία δεν είχε καμία κίνηση λογαριασμών μέχρι που τελικά διαγράφηκε από τα εταιρικά αρχεία πέρυσι τον Αύγουστο. Το 2016 είχε επίσης δηλώσει διεύθυνση κατοικίας το Κλίβεντεν Πλέις στη Μπελγκρέβια. Το σπίτι φέρεται να αγοράστηκε έναντι 1.075.000 λιρών πέρυσι τον Ιούλιο αν και το lease plan ήταν μόλις για 18 χρόνια.

Ο ηθοποιός και ο άστεγος

Ως νέος ιδιοκτήτης φέρεται να ήταν μία ΕΠΕ με διεύθυνση το γραφείο ενός αρχιτέκτονα που χρησιμοποιεί το ίδιο e-mail με χιλιάδες άλλες εταιρείες μεταξύ των οποίων και δύο που συνδέονται με τους γιους του Ταχμιντζή, Νίκολας και Πολ.

Στο site του, δε, ο Νίκολας Ταχμιντζής δηλώνει ηθοποιός. Τον Δεκέμβρη του 2018 είχε δηλώσει ως διεύθυνση κατοικίας για μία εταιρεία χονδρικού εμπορίου, τη Mirai Industek Ltd, τη βίλα της οικογένειας. Στην ίδια εταιρεία φερόταν να κατέχει τη θέση του διευθυντή από τον Γενάρη του 2014 αλλά τον Απρίλιο και αυτή η επιχείρηση διαγράφηκε από τα εταιρικά αρχεία αφού φαινόταν να μην έχει κάποια συγκεκριμένη δραστηριότητα χονδρικού εμπορίου.

Μυστήριο υπάρχει και σε ό,τι αφορά στον Αλέξις Ταχμιντζή. Εκείνος, μεταξύ 2013-2015, φέρεται να ζούσε σε ένα hostel για ανέργους ενώ παλαιότερα, το 2003 δηλώθηκε ως αγνοούμενος από συγγενείς του που τον φιλοξενούσαν στο σπίτι τους στο νοτιοδυτικό Λονδίνο. Τότε στην έρευνα της αστυνομίας ειπώθηκε ότι πολύ πιθανό να είχε επιστρέψει στο σπίτι του Κινγκ’ς Λάνγκλεϊ, το οποίο του άρεσε πολύ και όπου είχε στενούς συγγενείς.

Με πληροφορίες από Daily Mail και Sun