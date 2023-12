Μια γυναίκα που είχε τυλιχθεί με την παλαιστινιακή σημαία αυτοπυρπολήθηκε έξω από το προξενείο του Ισραήλ στην Ατλάντα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ το περιστατικό συνέβη έξω από κτίριο στην Ατλάντα στο οποίο στεγάζεται το προξενείο του Ισραήλ, αλλά και πολλές επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση σε νοσοκομείο ενώ άλλο ένα άτομο φέρεται να έχει τραυματιστεί.

Woman Sets Herself Alight Near Israeli Consulate In Atlanta, GA 🇺🇸



She was allegedly draped in a Palestinian flag and has been taken to hospital with serious injuries. pic.twitter.com/unjMg875eD