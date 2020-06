Οι Βρετανοί τρελάθηκαν από την ζέστη και κατέκλυσαν τις παραλίες που μόνο Βρετανία δεν θύμιζαν αλλά Κόπα Καμπάνα. Θεωρώντας ότι ο κορονοϊός έχει τελειώσει οι Βρετανοί έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και με 32 βαθμούς θερμοκρασία πήγαν για βουτιές στην θάλασσα και στον κορονοϊό.

Οι εικόνες από την παραλία του Μπόρνμουθ στη νότια Αγγλία, σοκάρουν με τους διψασμένους να δροσιά Βρετανούς να είναι στην κυριολεξία ο ένας πάνω στον άλλον.

Τα social media γέμισαν από αυτές και είναι πραγματικά αποκαρδιωτικές:

This picture was supposedly taken at #Bournemouth beach today. Don’t let anyone tell you to do anything anymore. #lockdownuk is done 🏖 #COVID__19 pic.twitter.com/WmoobAsAXa — Mike Graham 🍾 (@Iromg) June 24, 2020

i don’t wanna hear SHIT about #BLMUK protests where we were fully clothed and masked in the rain. Here’s #southend and #Bournemouth today: pic.twitter.com/UdBCXDXuGo June 24, 2020