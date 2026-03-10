Axios: Οι ΗΠΑ καλούν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν

Να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών του Ιράν, ζήτησαν οι ΗΠΑ από το Ισραήλ, όπως ανέφερε το Axios την Τρίτη (10.03.2026), επικαλούμενο τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ μετέφεραν το μήνυμα σε ανώτερους αξιωματούχους του Ισραήλ, καθώς και στον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων, Εγιάλ Ζαμίρ, ανέφερε το Axios, επικαλούμενο ισραηλινό αξιωματούχο.

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε τρεις λόγους, μεταξύ των οποίων και ο στόχος της συνεργασίας με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο, σύμφωνα με την έκθεση. Άλλοι λόγοι ήταν ο φόβος ότι τέτοιες επιθέσεις θα έβλαπταν τον ιρανικό λαό και θα προκαλούσαν μαζικές ιρανικές αντίποινα επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές σε όλα τα κράτη του Κόλπου, σύμφωνα με το Axios.

Ο Λευκός Οίκος, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ ελπίζει να συνεργαστεί με τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν μετά τον πόλεμο και ανησυχεί ότι οι επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να προκαλέσουν μαζικά ιρανικά αντίποινα εναντίον των πετρελαϊκών εγκαταστάσεων του Κόλπου.

Ο Τραμπ βλέπει τα πλήγματα σε ιρανικά ενεργειακά περιουσιακά στοιχεία ως «επιλογή της καταστροφής», που θα διεξαχθούν μόνο εάν το Ιράν στοχεύσει πρώτα τις πετρελαϊκές υποδομές του Κόλπου, δήλωσε μια πηγή στο Axios.

Απόψε το βράδυ, οι Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν νωρίτερα ένα συνδυασμένο κύμα επιθέσεων σε «βασικά κέντρα διοίκησης» που χρησιμοποιούν «πράκτορες του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη και την πόλη Ταμπρίζ.

Το αίτημα ακολούθησε ένα δημοσίευμα που ανέφερε ότι οι ΗΠΑ είναι δυσαρεστημένες με την κλίμακα των ισραηλινών επιθέσεων σε ιρανικές αποθήκες καυσίμων το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Νέες εκρήξεις στην Τεχεράνη

Νέες εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε στην Τεχεράνη, μετά την απειλή της Ουάσινγκτον ότι το Ιράν θα υποστεί τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς από την έναρξη του πολέμου.

Οι στόχοι των πληγμάτων δεν είναι γνωστοί μέχρι στιγμής. Οι εκρήξεις, τουλάχιστον τρεις, που σημειώθηκαν γύρω στις 20.30, τοπική ώρα, ακούστηκαν σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων. Ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου που ζει στα βόρεια της πόλης είπε ότι έτριζαν τα τζάμια των παραθύρων στο διαμέρισμά του.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι σημειώθηκαν πλήγματα και νωρίτερα το απόγευμα.

Κάτοικοι της Τεχεράνης που μίλησαν στο AFP είπαν ότι τα καταστήματα έχουν κατεβάσει ρολά, τα σχολεία παραμένουν κλειστά, όπως και τα περισσότερα γραφεία, οι τράπεζες και οι διοικητικές υπηρεσίες. Οι τηλεπικοινωνίες γίνονται με δυσκολία, μόνο το τοπικό Intranet λειτουργεί και η επικοινωνία με το εξωτερικό παραμένει σχεδόν αδύνατη.

Σύμφωνα με μια κάτοικο υπάρχουν «ένοπλοι άνδρες στους δρόμους», οι οποίοι επιβαίνουν σε «μεγάλα οχήματα» και «το μόνο που μπορείς να δεις από αυτούς είναι τα μάτια τους».

«Οι άνθρωποι είναι ήρεμοι, συνηθίζουν να ζουν έτσι και προσαρμόζονται», σχολίασε μια άλλη γυναίκα.