Αχώριστοι Τραμπ και Μασκ: Πήγαν στο Madison Square Garden για να δουν αγώνα UFC

Ο Ντόναλντ Τραμπ έτυχε θερμής υποδοχής καθώς γιόρτασε την εκλογική του νίκη στο Ultimate Fighting Championship (UFC) στη Νέα Υόρκη μαζί με τον Έλον Μασκ και μερικούς από τους εκλεκτούς του υπουργικού συμβουλίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της βραδιάς καθισμένος ανάμεσα στον πρόεδρο του UFC Ντάνα Γουάιτ και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Tesla Έλον Μασκ, όπως μετέδωσε το BBC.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εισήλθε στην αρένα υπό δυνατή μουσική και επευφημίες από το κοινό του UFC στο Maddison Square Garden.

Το «παρών« έδωσαν και δύο από τις βασικές επιλογές για το υπουργικό συμβούλιο. Ο Robert F Kennedy Jr και η Tulsi Gabbard, στο πλήθος βρέθηκε και ο Vivek Ramaswamy, ο οποίος θα ηγηθεί του «Τμήματος Κυβερνητικής Αποδοτικότητας», σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο εκλεγμένος αμερικανός πρόεδρος σε εορταστικό κλίμα χαιρέτησε τους ψηφοφόρους του, οι οποίοι φώναζαν «ΗΠΑ» ενώ στις οθόνες του γηπέδου έπαιζαν πλάνα από τη νίκη του επί της Κάμαλα Χάρις.

Best’ Moment’ Jon Jones handed over his UFC championship belt to the Elon Musk & Trump #UFC309 #Trump #Elon_Mask pic.twitter.com/Gj6KK5eu2N