Αυστηρό μήνυμα Λονδίνου στον Πούτιν για ρωσικά υποβρύχια κοντά σε καλώδια και αγωγούς: «Σοβαρές συνέπειες αν υπάρξει ζημιά»

Αυστηρή προειδοποίηση για σοβαρές συνέπειες απευθύνει η Βρετανία στον Βλαντιμίρ Πούτιν για ρωσικά υποβρύχια που εντοπίστηκαν στον βόρειο Ατλαντικό.

Η προειδοποίηση ήρθε μετά τον εντοπισμό επιθετικών και κατασκοπευτικών υποβρυχίων της Ρωσίας από τη Βρετανία, ενώ σύμφωνα με τον Τζον Χίλι, το Λονδίνο και οι σύμμαχοί του παρακολουθούσαν τα σκάφη για έναν μήνα πριν αποχωρήσουν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι προειδοποίησε ότι κάθε προσπάθεια για ζημιά στα καλώδια και τους αγωγούς του Ηνωμένου Βασιλείου «θα έχει σοβαρές συνέπειες». «Βλέπουμε τη δραστηριότητά σας πάνω από τα καλώδιά μας και τους αγωγούς μας και θα πρέπει να γνωρίζετε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να προκληθεί ζημιά σε αυτά δεν θα γίνει ανεκτή και θα έχει σοβαρές συνέπειες», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας από την Ντάουνινγκ Στριτ την Πέμπτη (09.04.20260, ο Χίλι ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες κι ενώ η προσοχή πολλών ήταν στραμμένη στην κρίση στη Μέση Ανατολή, το Ηνωμένο Βασίλειο, σε συνεργασία με τη Νορβηγία και άλλους συμμάχους, ανταποκρίθηκε σε «αυξημένη ρωσική δραστηριότητα» στον Ατλαντικό βόρεια του Ηνωμένου Βασιλείου.

‘To President Putin, I say, we see you. We see your activity over our cables and pipelines. You should know that any attempt to damage them will not be tolerated and will have serious consequences.’ John Healey says the UK has detected ‘increased Russian activity in the Atlantic’ pic.twitter.com/8UlRMMx3Wy — Sky News (@SkyNews) April 9, 2026

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η Ρωσία αποτελεί τη βασική απειλή»

Η Βρετανία επιδιώκει να διατηρήσει τη Ρωσία στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, αν και το ενδιαφέρον στρέφεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αξιωματούχοι υπογραμμίζουν ότι υπάρχει σύνδεση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή με τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς η Ρωσία έχει προμηθεύσει το Ιράν με εξαρτήματα drones.

Ο Χίλι δήλωσε ότι «ο Πούτιν θα ήθελε να είμαστε αποσπασμένοι από τη Μέση Ανατολή», αλλά πρόσθεσε ότι η Ρωσία αποτελεί τη βασική απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο και τους συμμάχους του και πρόσθεσε: «Δεν θα πάρουμε τα μάτια μας από τον Πούτιν».

Στα τέλη Μαρτίου, το Ηνωμένο Βασίλειο ανακοίνωσε ότι ο στρατός του είναι έτοιμος να κατασχέσει πλοία που θεωρείται ότι ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, ο οποίος μεταφέρει πετρέλαιο παραβιάζοντας τις διεθνείς κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στη Μόσχα λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Προηγουμένως, η Βρετανία είχε βοηθήσει τη Γαλλία και τις ΗΠΑ στην παρακολούθηση πλοίων πριν από την επιβίβαση σε αυτά. «Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε δράση» απέναντι στα συγκεκριμένα πλοία, δήλωσε ο Χίλι.