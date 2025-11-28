Αυστραλία: Ακαδημαϊκός και αθλήτρια η 26χρονη που κατασπαράχθηκε από καρχαρία στο Σίδνεϊ – Τα τελευταία δραματικά λεπτά

Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως για την 26χρονη τουρίστρια από την Ελβετία που κατασπαράχθηκε από καρχαρία ενώ ο σύντροφός της πάλευε να τη σώσει και τώρα νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Όλα συνέβησαν στα νερά του Kylies Beach στο Crowdy Bay στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, το πρωί της Πέμπτης (27.11.2025).

Λαμπρή ακαδημαϊκός είναι η κοπέλα από την Ελβετία που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όταν δέχτηκε επίθεση από ταυροκαρχαρία. Ο σύντροφός της, επίσης αθλητής και πρόσφατα πιστοποιημένος εκπαιδευτής καταδύσεων, πάλεψε απεγνωσμένα να τη σώσει, όμως οι προσπάθειες δεν στάθηκαν αρκετές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η 25χρονη Λίβια Μύλχαϊμ και ο 26χρονος σύντροφός της Λούκας Σίντλερ, κολυμπούσαν νωρίς το πρωί σε περιοχή που δεν επιτηρείται από ναυαγοσώστες και είναι γνωστή για συχνές εμφανίσεις καρχαριών.

Λίγο μετά τις 6.30 π.μ., ένας καρχαρίας-ταύρος μήκους περίπου τριών μέτρων επιτέθηκε στη νεαρή γυναίκα. Η Λίβια χρησιμοποιούσε μια GoPro για να καταγράψει ένα κοπάδι δελφινιών, όταν ο καρχαρίας τη δάγκωσε πολλαπλά, κόβοντάς της το αριστερό της χέρι.

Ο Λούκας προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να απομακρύνει τον καρχαρία, ενώ δέχτηκε και ο ίδιος δύο δαγκωματιές στο πόδι. Παρά τον τραυματισμό, κατάφερε να μεταφέρει την κοπέλα 50 μέτρα μέχρι την ακτή, όπου παρευρισκόμενοι έσπευσαν να βοηθήσουν. Η Λίβια δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της πριν φτάσουν οι διασώστες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ηρωισμός του συντρόφου της και η επέμβαση της λουόμενης

Μετά την επίθεση, ο Λούκας έτρεξε για να βρει το πλησιέστερο τηλέφωνο, αφήνοντας τη σύντροφό του στην άμμο. Εκεί τον είδε μια γυναίκα περίπου 40 ετών, η οποία κάλεσε αμέσως για βοήθεια.

Ο τηλεφωνητής των υπηρεσιών ανάγκης την καθοδήγησε να δημιουργήσει έναν αυτοσχέδιο αιμοστατικό επίδεσμο χρησιμοποιώντας το μαγιό της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, όπως αναφέρει η Dailymail, αυτή η κίνηση ήταν καθοριστική και τελικά έσωσε τη ζωή του Σίντλερ, ο οποίος μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο John Hunter Hospital.

Και οι δύο ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι, ακαδημαϊκά άριστοι και αφοσιωμένοι στον αθλητισμό.

Ο Σίντλερ είχε τερματίσει τον Μαραθώνιο του Σίδνεϊ τον Αύγουστο σε χρόνο 2 ώρες και 59 λεπτά. Τον ίδιο μήνα απέκτησε το πιστοποιητικό Open Water Scuba Instructor της PADI.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα είχε ολοκληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτές κατάδυσης στο Bondi και το 2025 πήρε το Μεταπτυχιακό του στις Ανθρωπιστικές Σπουδές από το University of Technology Sydney.

Από το 2016 έως το 2018 εργάστηκε ως προπονητής ενόργανης, ενώ το 2019 έγινε υπολοχαγός στον ελβετικό στρατό. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο St. Gallen, όπου είχε φοιτήσει και η Μύλχαϊμ.

Η Μύλχαϊμ ήταν πρώην αθλήτρια συγχρονισμένης κολύμβησης και δρομέας. Είχε ολοκληρώσει το Μεταπτυχιακό της στα Λογιστικά και τα Χρηματοοικονομικά στο St. Gallen και εργαζόταν σε χρηματοοικονομική εταιρεία συμβούλων το 2024.

Οι Αυστραλιανές Αρχές επιβεβαίωσαν ότι η συγκεκριμένη περιοχή αποτελεί hotspot για καρχαρίες, γεγονός που δημιουργεί ανησυχία για την ασφάλεια των λουομένων.