Κόσμος

Σίδνεϊ: Ταυροκαρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη σε παραλία – Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

Ελβετοί υπήκοοι και οι δυο - Ο ταυτοκαρχαρίας είναι το τρίτο πιο θανατηφόρο είδος καρχαρία
Η παραλία Kylies στο Εθνικό Πάρκο Crowdy Bay
Η παραλία Kylies στο Εθνικό Πάρκο Crowdy Bay

Τραγικό θάνατο από επίθεση καρχαρία βρήκε μία 20χρονη που κολυμπούσε μαζί με τον σύζυγό της σε παραλία στο Σίδνεϊ. Αυτή είναι η πέμπτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία μέσα στο 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το BBC, η κοπέλα πέθανε επί τόπου ενώ ο σύζυγός της, επίσης 20 ετών, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Νιούκαστλ όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) με διασώστες να σπεύδουν στην παραλία Kylies στο Εθνικό Πάρκο Crowdy Bay, περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ.

Λουόμενος που βοήθησε τον τραυματισμένο άνδρα βάζοντας στο πόδι του ένα αυτοσχέδιο αιμοστατικό προτού φτάσουν οι διασώστες, κάτι που «πιθανώς του έσωσε τη ζωή».

Ο καρχαρίας που επιτέθηκε στους λουόμενους ήταν πιθανότατα ένας «μεγάλος ταυροκαρχαρίας», δήλωσαν οι Αρχές.

Οι ταυροκαρχαρίες, οι οποίοι ζουν τόσο σε γλυκό όσο και σε αλμυρό νερό, είναι «από τους λίγους καρχαρίες που είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τους ανθρώπους», αναφέρει το Αυστραλιανό Μουσείο Φυσικής που βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Ο ταυτοκαρχαρίας είναι το τρίτο πιο θανατηφόρο είδος καρχαρία, σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων από Καρχαρίες.

Ελβετοί τουρίστες

Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι και οι δύο είναι Ελβετοί υπήκοοι.

Το γενικό προξενείο της Ελβετίας στο Σίδνεϊ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές και στηρίζει τους συγγενείς τους, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Το ζευγάρι γνωρίζονταν, είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επιθεωρητής της αστυνομίας Τίμοθι Μπέιλι.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο μήνες αφότου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία ενώ έκανε σερφ σε παραλία του Λονγκ Ριφ στο βόρειο Σίδνεϊ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
92
87
66
64
60
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Επίτροπος της FDA συνδέει δέκα θανάτους παιδιών στις ΗΠΑ με τα εμβόλια κατά της Covid19
Οι θάνατοι μπορεί να οφείλονται σε μυοκαρδίτιδα ή φλεγμονή του καρδιακού μυός - Ωστόσο επιστήμονες τονίζουν ότι τα εμβόλια Covid-19 έχουν ελεγχθεί πλήρως και αποδειχθεί ασφαλή και αποτελεσματικά
Εμβόλιο 5
Μήνυμα για κοινό Πάσχα και ενότητα της πίστης στέλνει η υπογραφείσα δήλωση του Πάπα Λέοντα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου
Το μεσημέρι της Κυριακής, ο Πάπας Λέων ΙΔ' θα παρακαθίσει σε γεύμα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη και μετά θα αναχωρήσει αεροπορικώς από την Κωνσταντινούπολη για τη Βηρυτό
Ο Πάπας Λέων XIV και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος Α' υπογράφουν την κοινή διακήρυξη στο Οικουμενικό Πατριαρχείο
11
Zero Units: Στις «ομάδες θανάτου» της CIA στο Αφγανιστάν είχε υπηρετήσει ο 29χρονος δράστης της φονικής επίθεσης στην Ουάσινγκτον
Διεθνή μέσα ενημέρωσης και μη κυβερνητικές οργανώσεις να κατηγορήσουν τις «Zero Units» για εγκλήματα πολέμου, όπως βασανιστήρια, εκτελέσεις αμάχων
Αφγανοί στρατιώτες ειδικών επιχειρήσεων
Newsit logo
Newsit logo