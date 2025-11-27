Σίδνεϊ: Ταυροκαρχαρίας κατασπάραξε 20χρονη σε παραλία – Σε κρίσιμη κατάσταση ο σύζυγός της

Τραγικό θάνατο από επίθεση καρχαρία βρήκε μία 20χρονη που κολυμπούσε μαζί με τον σύζυγό της σε παραλία στο Σίδνεϊ. Αυτή είναι η πέμπτη θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στην Αυστραλία μέσα στο 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το BBC, η κοπέλα πέθανε επί τόπου ενώ ο σύζυγός της, επίσης 20 ετών, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Νιούκαστλ όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) με διασώστες να σπεύδουν στην παραλία Kylies στο Εθνικό Πάρκο Crowdy Bay, περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια του Σίδνεϊ.

Λουόμενος που βοήθησε τον τραυματισμένο άνδρα βάζοντας στο πόδι του ένα αυτοσχέδιο αιμοστατικό προτού φτάσουν οι διασώστες, κάτι που «πιθανώς του έσωσε τη ζωή».

Ο καρχαρίας που επιτέθηκε στους λουόμενους ήταν πιθανότατα ένας «μεγάλος ταυροκαρχαρίας», δήλωσαν οι Αρχές.

Οι ταυροκαρχαρίες, οι οποίοι ζουν τόσο σε γλυκό όσο και σε αλμυρό νερό, είναι «από τους λίγους καρχαρίες που είναι δυνητικά επικίνδυνοι για τους ανθρώπους», αναφέρει το Αυστραλιανό Μουσείο Φυσικής που βρίσκεται στο Σίδνεϊ. Ο ταυτοκαρχαρίας είναι το τρίτο πιο θανατηφόρο είδος καρχαρία, σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων από Καρχαρίες.

Ελβετοί τουρίστες

Το ελβετικό υπουργείο Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι και οι δύο είναι Ελβετοί υπήκοοι.

Το γενικό προξενείο της Ελβετίας στο Σίδνεϊ βρίσκεται σε επικοινωνία με τις αρχές και στηρίζει τους συγγενείς τους, αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Το ζευγάρι γνωρίζονταν, είπε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο επιθεωρητής της αστυνομίας Τίμοθι Μπέιλι.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε δύο μήνες αφότου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του από επίθεση καρχαρία ενώ έκανε σερφ σε παραλία του Λονγκ Ριφ στο βόρειο Σίδνεϊ.