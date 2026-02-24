Αυστραλία: Απήγαγαν και σκότωσαν 85χρονο από λάθος – Πώς ένας χήρος και παππούς βρέθηκε θύμα εγκληματικής ενέργειας

Τραγική κατάληξη φαίνεται πως είχε η υπόθεση του 85χρονου Κρις Μπαγκσαριάν στην Αυστραλία, ο οποίος φαίνεται πως έπεσε θύμα απαγωγής κατά λάθος. Ανθρώπινα λείψανα εντοπίστηκαν το πρωί της Τρίτης (24.02.2026) κοντά σε γήπεδο γκολφ στο Πιτ Τάουν με τις Αρχές να εικάζουν ότι ανήκουν στον άτυχο ηλικιωμένο.

Ο Μπαγκσαριάν, χήρος και παππούς, έπεσε θύμα βίαης απαγωγής από την κατοικία του στο Νορθ Ράιντ στην Αυστραλία λίγο πριν τις 5 π.μ. στις 13 Φεβρουαρίου 2026. Πλάνα από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης κατέγραψαν μια ομάδα κουκουλοφόρων ανδρών να τον βάζουν σε ένα SUV.

Η αστυνομία αναφέρει ότι το περιστατικό πιθανότατα οφείλεται σε λάθος ταυτότητας, ενώ τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι ο πραγματικός στόχος ήταν ένας άνδρας με συνδέσεις σε γνωστή οικογένεια οργανωμένου εγκλήματος ή συγγενείς του, σύμφωνα με το BBC.

«Είμαστε όλοι εξοργισμένοι που κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε έναν αθώο άνθρωπο», δήλωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής επιθεωρητής Andrew Marks.

Οι ντετέκτιβ επικεντρώνονται πλέον στην ταυτοποίηση των λειψάνων και στο πώς ένας απλός οικογενειάρχης βρέθηκε θύμα εγκληματικής ενέργειας που ενδέχεται να στόχευε πολύ νεότερο συνεργάτη συμμορίας, τον οποίο δεν γνώριζε καν.

Το χρονικό της απαγωγής

Ήταν ακόμα νύχτα, όταν ένα σκουρόχρωμο SUV σταμάτησε σε ήσυχο δρόμο κατοικιών. Το υλικό από κάμερες ασφαλείας δείχνει άνδρες να βγαίνουν από το όχημα, να εισέρχονται στο σπίτι και λίγο αργότερα να βγαίνουν κρατώντας έναν άνδρα που αντιστεκόταν.

Περίπου 36 ώρες μετά την απαγωγή, οι αρχές αποκάλυψαν ότι θύμα απαγωγής ήταν ο Κρις Μπαγκσαριάν και απηύθυναν επανειλημμένες εκκλήσεις για την ασφαλή επιστροφή του. Δήλωσαν ότι είναι «απολύτως βέβαιες» πως οι δράστες είχαν απαγάγει τον λάθος άνθρωπο, καθώς ούτε ο ίδιος ούτε η οικογένειά του είχαν οποιαδήποτε σχέση με το οργανωμένο έγκλημα.



Οι αρχές δημοσιοποίησαν φωτογραφία του 85χρονου, στην οποία εμφανίζεται χαμογελαστός, ζητώντας από τους απαγωγείς να τον απελευθερώσουν, καθώς λάμβανε καθημερινή φαρμακευτική αγωγή.

Η οικογένειά του χαρακτήρισε την κατάσταση «εφιάλτη».

Καθώς οι ημέρες περνούσαν, η Αστυνομία ανέφερε ότι δεν είχε λάβει αίτημα για λύτρα, ωστόσο στον υπόκοσμο του Σίδνεϊ κυκλοφόρησαν μηνύματα και βίντεο που φέρεται να έδειχναν τον Μπαγκσαριάν, φορώντας ακόμη τις πιτζάμες του, με σοβαρά τραύματα.

Μεταξύ των μηνυμάτων υπήρχε και απαίτηση για λύτρα ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων Αυστραλίας, που απευθυνόταν σε άνδρα ο οποίος στο παρελθόν διέμενε κοντά στο σπίτι του θύματος.

Λίγες ημέρες μετά την απαγωγή, δύο καμένα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν σε προάστιο του Σίδνεϊ, οδηγώντας σε σημαντική εξέλιξη. Σε ένα από τα κλεμμένα οχήματα βρέθηκαν ίχνη αίματος σε χαλί, το οποίο συνδέθηκε τόσο με τον 85χρονο όσο και με εγκαταλελειμμένο ακίνητο, όπου πραγματοποιήθηκε έφοδος.

Την Τρίτη (24.02.2026) το πρωί, η Αστυνομία επιβεβαίωσε τον εντοπισμό ανθρώπινων λειψάνων κοντά σε γήπεδο γκολφ στην περιοχή Πιτ Τάουν, στα περίχωρα του Σίδνεϊ. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες για την κατάσταση της σορού, ενώ θα διενεργηθεί νεκροψία για τον προσδιορισμό της αιτίας θανάτου.