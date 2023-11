Ένα αυτοκίνητο στην Αυστραλία έπεσε πάνω σε θαμώνες παμπ, σκοτώνοντας 5 ανθρώπους, μεταξύ αυτών και 2 παιδιά.

Σύμφωνα με τις Αρχές 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ακαριαία στη Ντέιλσφορντ της Αυστραλίας, περίπου 110 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Μελβούρνης, ενώ κορίτσι που μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τον αξιωματικό της αστυνομίας Σέιν Πάτον, SUV ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και κατόπιν όρμησε σε χώρο με γρασίδι έξω από το ξενοδοχείο και παμπ Royal Daylesford. Εκεί «βρισκόταν μεγάλος αριθμός ανθρώπων εκείνη τη στιγμή, καθόταν σε τραπέζια. Το όχημα έπεσε πάνω στα τραπέζια και στους ανθρώπους», πρόσθεσε ο Πάτον μιλώντας στον Τύπο.

Η αστυνομία δεν ήταν σε θέση να ανακοινώσει ακόμη αν τα θύματα ήταν συγγενείς, ούτε αν το συμβάν οφειλόταν στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας από τον οδηγό. Διευκρίνισε πως τα θύματα ήταν επισκέπτες, ωστόσο δεν έχουν ταυτοποιηθεί σε αυτό το στάδιο.

This is the beer garden where yesterday’s tragedy in Daylesford unfolded. Glasses and tables remain untouched @theheraldsun pic.twitter.com/EWevplKuI5