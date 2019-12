Ο πρωθυπουργός στην Αυστραλία, Σκοτ Μόρισον, που δέχεται έντονες επικρίσεις για αδράνειά του μπροστά στην κλιματική αλλαγή, μετέβη σήμερα στο μέτωπο των πυρκαγιών, αφού διέκοψε τις διακοπές του στη Χαβάη.

Ο Μόρισον συνάντησε στην πολιτεία Νέα Νότια Ουαλία τους πυροσβέστες, οι οποίοι επί μήνες μάχονται ενάντια σε φονικές φωτιές, πολλές εκ των οποίων παραμένουν εκτός ελέγχου.

«Κατανοώ ότι οι άνθρωποι αναστατώθηκαν όταν έμαθαν ότι βρισκόμουν σε διακοπές με την οικογένειά μου την ώρα που οι δικές τους οικογένειες περνούσαν δύσκολες στιγμές», δήλωσε ο Μόρισον. «Αν μπορούσα να πάω πίσω τον χρόνο, γνωρίζοντας όσα ξέρω τώρα, θα είχαμε λάβει διαφορετική απόφαση», πρόσθεσε.

Scott Morrison has offered up this apology for holidaying in Hawaii while Australia burns. pic.twitter.com/GMu3zJmT1V

— SBS News (@SBSNews) December 22, 2019