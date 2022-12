Τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί κατά τη διάρκεια ενός επεισοδίου στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ένα απομακρυσμένο σπίτι στο Κουίνσλαντ, όταν η αστυνομία κλήθηκε στο σημείο από ένα άτομο που έκτοτε αγνοείται.

Εκεί ακολούθησαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα να πέσουν νεκροί δύο αστυνομικοί, καθώς και ένας πολίτης χωρίς να έχουν γίνει σαφείς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η συμπλοκή.

Η αστυνομία δήλωσε σε συνέντευξη τύπου πως οι δράστες εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους «μέχρι νεωτέρας» και όσοι μπορούν να αποφεύγουν την περιοχή

Terrible scenes in Wieambilla and a heartbreaking day for the families and friends of the Queensland Police officers who have lost their lives in the line of duty. My condolences to all who are grieving tonight – Australia mourns with you.