Ένα περίεργο περιστατικό συνέβη σε μια κωμόπολη της Αυστραλίας, καθώς έβρεξε… ψάρια από τον ουρανό κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας. Αξιοσημείωτο είναι πως η συγκεκριμένη περιοχή βρίσκεται 900 χιλιόμετρα μακριά από τη θάλασσα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αυστραλίας, η βροχή με τα… ψάρια συνέβη στην στην πόλη Λατζαμάνου στη Βόρεια Επικράτεια, που απέχει κάπου 900 χλμ. από το Ντάργουιν που βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα.

«Είδαμε μια μεγάλη καταιγίδα να κατευθύνεται προς την κοινότητά μας και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια συνηθισμένη βροχή. Αλλά όταν άρχισε να βρέχει, είδαμε ψάρια να πέφτουν απ’ τον oυρανό», δήλωσε στο αυστραλιανό ABC News ο δημοτικός σύμβουλος Άντριου Τζόνσον Τζαπανάνγκα.

In a freak weather event, alive fish started falling from the sky at the Lajamanu community on the edge of the #Australian desert.

Tornados can suck up fish from lakes and drop them 100s of km away, and if the fish are lucky they won't freeze, and they'll survive the fall. pic.twitter.com/G1LXoNz1qI