Γεωργία: Δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ σε χιλιάδες αντικυβερνητικούς διαδηλωτές στην Τιφλίδα

Χρήση βίας εναντίον διαδηλωτών στην Τιφλίδα, την πρωτεύουσα της Γεωργίας, έκανε η αστυνομία. Χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί για τρίτη εβδομάδα για να διαμαρτυρηθούν κατά ενός αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου.

Αστυνομικοί της μονάδας καταστολής ταραχών στη Γεωργία επενέβησαν χωρίς προειδοποίηση, κάνοντας χρήση δακρυγόνων, σφαιρών από καουτσούκ και αντλιών νερού, χτυπώντας και συλλαμβάνοντας δεκάδες διαδηλωτές στην Τιφλίδα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι είδε την αστυνομία να εκτοξεύει δακρυγόνα χωρίς καμιά προειδοποίηση και να μεταφέρει αντλίες νερού.

Οι αστυνομικοί χτύπησαν επανειλημμένα διαδηλωτές, οι οποίοι πέταξαν αυγά και μπουκάλια ως απάντηση.

Νωρίτερα το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν μπροστά από το κοινοβούλιο για να διαδηλώσουν κατά του νομοσχεδίου για την «ξένη επιρροή», το οποίο η αντιπολίτευση και τα δυτικά κράτη καταγγέλλουν ως κατασταλτικό και αυταρχικό.

Οι Βρυξέλλες ανέφεραν ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο θέτει σε κίνδυνο την προσδοκία της Γεωργίας, μιας πρώην σοβιετικής δημοκρατίας στον Καύκασο, να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από τις 9 Απριλίου, το κυβερνών κόμμα, το Γεωργιανό Όνειρο, προσπαθεί να περάσει αυτό το νομοσχέδιο, μετά μια αποτυχημένη προσπάθεια την άνοιξη του 2023 απέναντι σε μαζικές διαδηλώσεις διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα με τους επικριτές του, το νομοσχέδιο εμπνέεται από τον ρωσικό νόμο για τους «ξένους πράκτορες» που χρησιμοποιείται για την καταστολή των αντιφρονούντων.

Οι βουλευτές της Γεωργίας συζήτησαν το νομοσχέδιο σε δεύτερη ανάγνωση τη Μεγάλη Τρίτη (30.04.2024). Το κυβερνών κόμμα ελπίζει το νομοσχέδιο να εγκριθεί έως τα μέσα Μαΐου.

“The brutal suppression of protests in Tbilisi, Georgia 🇬🇪 continues. The security forces managed to push the demonstrators away from the parliament building, but people do not disperse.”



Protestors are opposing a new pro-Russian law by the government. pic.twitter.com/ES0S0ZX24E