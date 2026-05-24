Κόσμος

Αυστραλία: Νεκρός 39χρονος από επίθεση καρχαρία – Τον δάγκωσε στο κεφάλι ενώ έκανε ψαροντούφεκο

Φίλος του θύματος τον έβγαλε από το νερό αλλά υπέκυψε σχεδόν κατευθείαν στα τραύματά του
Φωτογραφία αρχείου Reutets
Φωτογραφία αρχείου Reutets
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα του Κουίνσλαντ, στη βορειοανατολική Αυστραλία, ένας 39χρονος άνδρας μετά από επίθεση που δέχθηκε με καρχαρία.

Το δυστύχημα έγινε όταν ο 39χρονος έπεσε για ψαροντούφεκο στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά στην Αυστραλία. Από την επίθεση του καρχαρία, ο ψαράς τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι και παρά τον αγώνα που έδωσαν οι υπηρεσίες διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με σημερινή (24.05.2026) ανακοίνωση των αρχών.

Ο άνδρας πέθανε επιτόπου, πάνω στη ράμπα επιβίβασης του σκάφους, έγινε γνωστό από την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Queensland Ambulance.

«Ανασύρθηκε από τη θάλασσα από ένα άλλο άτομο που βρισκόταν στην περιοχή μαζί του τη στιγμή της επίθεσης», δήλωσε η επιθεωρήτρια της αστυνομίας του Κουίνσλαντ Ελέιν Μπερνς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Το να είσαι αυτόπτης μάρτυρας σε αυτού του είδους το περιστατικό είναι πραγματικά φρικιαστικό».

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό για όλους όσοι ενεπλάκησαν», συμπλήρωσε η ίδια, προτρέποντας τους πολίτες να «συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη φανταστική ακτογραμμή μας επιδεικνύοντας παράλληλα προσοχή στο περιβάλλον της».

Η περιοχή της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση 160 χλμ νότια της πολυσύχναστης τουριστικής πόλης Κερνς, κοντά στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο. Η επίθεση εκτυλίχθηκε μία εβδομάδα έπειτα από μια άλλη φονική επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία ενώ είναι η 4η κατά σειρά από την αρχή του χρόνου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
103
97
89
77
72
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Μαζική ρωσική επίθεση στην Ουκρανία με υπερηχητικούς και βαλλιστικούς πυραύλους - 4 νεκροί και 83 τραυματίες
Η Ρωσία έπληξε το Κίεβο με μαζικό κύμα πυραύλων και drones με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη γύρω περιοχή και να τραυματιστούν τουλάχιστον 83 άτομα
Ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία
Σύντροφος του μοντέλου OnlyFans, Λίλι Φίλιπς, που κοιμήθηκε με 1.113 άντρες σε μία μέρα: «Στο τέλος πάντα επιστρέφει σε μένα»
Η ίδια η Φίλιπς περιέγραψε το εγχείρημα ως «οργανωμένο» και είπε ότι όσοι την ακολουθούν από παλιά καταλαβαίνουν ότι ήταν ένας στόχος που ήθελε πολύ να καταφέρει
Η Λίλυ Φίλιπς και το αγόρι της
5
Newsit logo
Newsit logo