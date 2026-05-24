Αυστραλία: Νεκρός 39χρονος από επίθεση καρχαρία – Τον δάγκωσε στο κεφάλι ενώ έκανε ψαροντούφεκο

Νεκρός ανασύρθηκε από τη θάλασσα του Κουίνσλαντ, στη βορειοανατολική Αυστραλία, ένας 39χρονος άνδρας μετά από επίθεση που δέχθηκε με καρχαρία.

Το δυστύχημα έγινε όταν ο 39χρονος έπεσε για ψαροντούφεκο στο Kennedy Shoal, έναν διάσημο αλιευτικό ύφαλο με βαθιά νερά στην Αυστραλία. Από την επίθεση του καρχαρία, ο ψαράς τραυματίστηκε βαριά στο κεφάλι και παρά τον αγώνα που έδωσαν οι υπηρεσίες διαχείρισης έκτακτων περιστατικών, υπέκυψε στα τραύματά του, σύμφωνα με σημερινή (24.05.2026) ανακοίνωση των αρχών.

Ο άνδρας πέθανε επιτόπου, πάνω στη ράμπα επιβίβασης του σκάφους, έγινε γνωστό από την υπηρεσία πρώτων βοηθειών Queensland Ambulance.

«Ανασύρθηκε από τη θάλασσα από ένα άλλο άτομο που βρισκόταν στην περιοχή μαζί του τη στιγμή της επίθεσης», δήλωσε η επιθεωρήτρια της αστυνομίας του Κουίνσλαντ Ελέιν Μπερνς, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου.

«Το να είσαι αυτόπτης μάρτυρας σε αυτού του είδους το περιστατικό είναι πραγματικά φρικιαστικό».

«Πρόκειται για ένα τραγικό περιστατικό για όλους όσοι ενεπλάκησαν», συμπλήρωσε η ίδια, προτρέποντας τους πολίτες να «συνεχίσουν να απολαμβάνουν τη φανταστική ακτογραμμή μας επιδεικνύοντας παράλληλα προσοχή στο περιβάλλον της».

Η περιοχή της επίθεσης βρίσκεται σε απόσταση 160 χλμ νότια της πολυσύχναστης τουριστικής πόλης Κερνς, κοντά στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο. Η επίθεση εκτυλίχθηκε μία εβδομάδα έπειτα από μια άλλη φονική επίθεση καρχαρία στη Δυτική Αυστραλία ενώ είναι η 4η κατά σειρά από την αρχή του χρόνου.