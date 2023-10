Οργή προκαλεί στην Αυστραλία το βίντεο που κυκλοφόρησε στο ίντερνετ και δείχνει έναν νεοναζί να απειλεί μια Αβορίγινα γερουσιαστή, λίγες ημέρες πριν διενεργηθεί ένα δημοψήφισμα για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών της χώρας.

Η Λίντια Θορπ, η ανεξάρτητη γερουσιαστής της Αυστραλίας με καταγωγή από τους Αβορίγινες, έγινε στόχος μίσους από τον νεοναζί, ο οποίος φορούσε μαύρη κουκούλα και έκαψε μια σημαία του αυτόχθονου λαού της χώρας ενώ φαίνεται να χαιρετά ναζιστικά και να την απειλεί ανοιχτά.

Η ίδια ήταν οργισμένη σε μια συνέντευξη Τύπου που έδωσε, λέγοντας ότι «δεν θα κρυφτώ τις επόμενες 9 ημέρες», δηλαδή μέχρι να γίνει το δημοψήφισμα. «Θα μαθαίνετε νέα μου και θα με βλέπετε, δεν φοβάμαι», είπε και πρόσαψε στον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι και στην αστυνομία ότι δεν την προστάτευσαν.

«Ο πρωθυπουργός στέλνει γα@@@@ους φασίστες να με κυνηγήσουν», ακούγεται να δηλώνει η Λίντια Θορπ, η οποία ωστόσο έχει τη στήριξη της κυβέρνησης κατά του νεοναζί.

Από τη μεριά της, η υπουργός Εσωτερικών της Αυστραλίας Κλερ Ο’Νιλ χαρακτήρισε το βίντεο «απεχθές» και κατηγόρησε ακραίες οργανώσεις ότι χρησιμοποιούν το δημοψήφισμα για να ξεσηκώσουν τους υποστηρικτές τους.

Lidia Thorpe broadcast live on ABC just now making accusations against the Prime Minister: “He wants the fucking fascists to come out and get me”.



Making these sort of accusations in this tone on National TV really is crossing a line. pic.twitter.com/9q2PDNuM4p