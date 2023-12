Μία 26χρονη σκότωσε τον ίδιο τον σκύλο της, πετώντας τον από την ταράτσα ενός εμπορικού κέντρου στην Αυστραλία. Η γυναίκα καταδικάστηκε σε μόλις 12 μήνες φυλάκιση, ενώ – όπως έγινε γνωστό – μετά το αποτρόπαιο περιστατικό έκανε αναρτήσεις στο Facebook στις οποίες ζητούσε συγγνώμη.

Βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει την 26χρονη έξω από το αυτοκίνητό της στην ταράτσα εμπορικού κέντρου. Η γυναίκα κρατά στην αγκαλιά της τον σκύλο, την Πρίνσες, και κινείται προς το περβάζι. Τελευταία στιγμή κάνει μεταβολή και γυρίζει πίσω στο αυτοκίνητο. Ωστόσο, γυρνά και πάλι στο περβάζι και πετά την μικρούλα Πρίνσες από το ψηλό κτήριο.

Το περιστατικό έγινε τον Απρίλιο και όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο Facebook η Πρίνσες επέζησε και στη συνέχεια έπρεπε να της γίνει ευθανασία γιατί είχε υποστεί σοβαρά τραύματα.

Η 26χρονη στην ίδια ανάρτηση ζητούσε συγγνώμη και ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «της έκανα χάρη γιατί το μόνο που έκανα ήταν να την κακοποιώ».

Όταν η Πρίνσες μεταφέρθηκε από περαστικό σε κτηνίατρο μετά την πτώση της από ύψος 9 μέτρων διαπιστώθηκε ότι είχε εσωτερική αιμορραγία, τραύματα στον εγκέφαλο και κατάγματα σε σπονδυλική στήλη και λεκάνη.

26 year old woman has been sent to jail for throwing her Maltese shih-tzu named Princess off of a parking garage in Australia.

The 10 year old dog plunged about 30 feet to the ground where she was later found by someone passing by.Princess was later put down due to the injuries. pic.twitter.com/1DfYpIogbU