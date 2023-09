Έχασαν πολλά χρόνια από τη ζωή τους οι τρεις επιβάτες φουσκωτού καταμαράν που έπλεε στα ανοιχτά της Αυστραλίας όταν το σκάφος δέχτηκε επίθεση από καρχαρίες, που κατέστρεψαν την πρύμνη του.

Τρεις άνθρωποι, οι οποίοι επέβαιναν σε φουσκωτό καταμαράν στην Θάλασσα των Κοραλλίων, στα ανοιχτά της βορειοανατολικής ακτής της Αυστραλίας, διασώθηκαν μετά την καταστροφή του πλεούμενού τους από πολλές επιθέσεις καρχαριών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Αυστραλιανή Αρχή Θαλάσσιας Ασφάλειας (AMSA).

Δορυφορικές φωτογραφίες και ένα βίντεο από την ιστοσελίδα της AMSA δείχνουν την πρύμνη του σκάφους να έχει καταστραφεί.

«Το σκάφος είχε αποπλεύσει από το Βανουάτου και κατευθυνόταν στην πόλη Κερνς της Αυστραλίας όταν έγινε επικοινωνία. Και οι δύο πλευρές του σκάφους έχουν καταστραφεί έπειτα από πολλές επιθέσεις καρχαριών», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η AMSA.

Σωστικά συνεργεία έσπευσαν να συνδράμουν το Tion, ένα φουσκωτό καταμαράν μήκους εννέα μέτρων, όταν εξέπεμψε σήμα κινδύνου, νωρίς σήμερα το πρωί.

Check out the video from the search and rescue AMSA coordinated early this morning.



Remember to always bring a registered beacon with you when you’re out on the water – it could help save your life.



Find out more: https://t.co/CI6BO1mfGx#SafeSeas #SavingLives pic.twitter.com/MPhzYNFt9U