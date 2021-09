Μετά από τέσσερις μέρες αγωνιωδών αναζητήσεων, ο Άντονι Ελφάλακ βρέθηκε σώος και ασφαλής και επέστρεψε στην οικογένεια του. Το τριών ετών αγοράκι είχε χαθεί σε δασική περιοχή της Νέας Νοτίου Ουαλίας στην Αυστραλία.

Το παιδάκι, όπως αναφέρει δημοσίευμα του BBC, είχε φύγει από το σπίτι την περασμένη Παρασκευή και έκτοτε αγνοείτο. Η οικογένειά του φοβόταν πως είχε πέσει θύμα απαγωγής. Εν τέλει, ο μικρός βρέθηκε τέσσερις μέρες μετά, σε απόσταση μόλις 500 μέτρων από το σπίτι του.

Ο μικρός Άντονι πάσχει από αυτισμό και δεν μπορεί ακόμα να μιλήσει. Σύμφωνα με τις Αρχές, ο Άντονι έφερε ορισμένες αμυχές στο κάτω μέρος των ποδιών του, ενώ τα ρούχα του ήταν όλα βρεγμένα με νερό. Ο μικρός εντοπίστηκε από ελικόπτερα της αστυνομίας σε δασική περιοχή της Νέας Νοτίου Ουαλίας, να πίνει νερό από ένα ρυάκι κοντά σε σπίτι που ανήκε στην οικογένειά του.

A three-year-old child missing on a rural property in the Hunter region since Friday has been located following a large-scale search.https://t.co/VrlVwL4sYW pic.twitter.com/byOXFCiD1j