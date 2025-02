Αυστρία: Ένας νεκρός και 4 τραυματίες μετά από επίθεση με μαχαίρι

Ένας 14χρονος έπεσε νεκρός και άλλα τέσσερα άτομα τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι στη νότια Αυστρία, ενώ η Αστυνομία συνέλαβε έναν 23χρονο Σύρο..

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται η εφημερίδα Kurier, το περιστατικό συνέβη στο κέντρο της πόλης στην Αυστρία, με τον δράστη να κατεβαίνει ξαφνικά από αυτοκίνητο και να επιτίθεται με το μαχαίρι του εναντίον περαστικών.

Ένας 42χρονος, επίσης Σύρος, εργαζόμενος σε εταιρία ταχυμεταφορών, βρέθηκε μπροστά στην επίθεση και, προκειμένου να αποτρέψει τον δράστη, τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του.

Ο 23χρονος συνελήφθη λίγο αργότερα και, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ήταν κάτοχος άδειας παραμονής και μέχρι τώρα δεν είχε απασχολήσει τις αρχές.

«Στα 20 χρόνια υπηρεσίας, δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο.

Stabbing attack in Villach, Austria



A Syrian asylum seeker randomly stabbed five people on the street, killing a 14-year-old boy. https://t.co/uggpm89ZyD pic.twitter.com/3JtI4cnDH2