Αυστρία: Χειροπέδες σε 19χρονο τζιχαντιστή που σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Ένας 19χρονος τζιχαντιστής συνελήφθη σήμερα Τετάρτη (7.8.24) από την αστυνομία στην Αυστρία, που κατηγορείται ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ στη Βιέννη.

Εκπρόσωπος της αυστριακής αστυνομίας επεσήμανε στην εφημερίδα Kronen Zeitung πως υπήρξε συγκεκριμένη απειλή για επίθεση τζιχαντιστή σε συναυλία της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Τέιλορ Σουίφτ το Σαββατοκύριακο στη Βιέννη.

«Ένας Αυστριακός, ο οποίος «είχε ορκιστεί πίστη» στην τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος συνελήφθη το πρωί στην πόλη Τέρνιτς», ανακοίνωσε σε συνέντευξη Τύπου ο αρχηγός της Αστυνομίας Κλάους Ρουφ.

Λίγες ώρες αργότερα, συνελήφθη στη Βιέννη ένας δεύτερος ύποπτος σε σχέση με την ίδια υπόθεση, σύμφωνα με αυστριακά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING:



Islamist terror attack likely targeting Taylor Swift concert in Austria foiled.



The authorities revealed that the IS supporting terrorists where planning to detonate, most likely at one of the three Taylor Swift concerts taking place in Vienna this weekend.



2 men… pic.twitter.com/LtzUF63tLF