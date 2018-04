Αυτό είναι το όνομα του νέου πρίγκιπα της Βρετανίας

Λούις Άρθουρ Τσαρλς. Ο νέος πρίγκιπαςτου Κέμπριτζ, ο νεογέννητος γιος του πρίγκιπα Γουίλιαμ και της Κέιτ Μίντλεντον απέκτησε… όνομα. Με ανυπομονησία όλη η Βρετανία περίμενε το όνομα που θα πάρει ο νεογέννητος πρίγκιπας. Και η αγωνία τελείωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (27.04.2018) όταν το παλάτι του Κένσινγκτον ανακοίνωσε όνομα νέου βασιλικού μωρού.

«Ο Δούκας και η Δούκισσα του Κέμπριτζ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουν ότι ονόμασαν τον γιο τους Λούις Άρθουρ Τσάρλς. Το παιδί θα έχει τον τίτλο της Αυτού Υψηλότητας πρίγκιπας Λούις του Κέμπριτζ» αναφέρει η ανακοίνωση από το παλάτι του Κένσινγκτον.

The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.

The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ

