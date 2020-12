Αυτοκίνητο έπεσε στο πλήθος σε πόλη της Γερμανίας! Τουλάχιστον δυο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Συναγερμός έχει σημάνει στην Γερμανία! Ένα αυτοκίνητο παρέσυρε πολίτες σε πεζόδρομο στην πόλη Τρίερ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και τον δήμαρχο της πόλης, υπάρχουν δυο νεκροί και 15 σοβαρά τραυματίες.

Ο οδηγός συνελήφθη. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ένα μη τυχαίο περιστατικό. Εκτός από τις πολύ ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και τα ασθενοφόρα που έχουν σπεύσει στο σημείο, έχουν επιστρατευτεί και ελικόπτερα.

Το πρώτο βίντεο που κυκλοφορεί στο twitter υποστηρίζει ότι είναι από το σημείο λίγο μετά το αιματηρό περιστατικό.

Appears to be video from the scene of the car incident in Trier, Germany. 👀👀 pic.twitter.com/y7nQzUZiOV