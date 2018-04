Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς στο Μύνστερ!

Όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος στο κέντρο της παλιάς πόλης του Μύνστερ, στη δυτική Γερμανία. Σύμφωνα με το Spiegel Online πρόκειται για ένα αγροτικό φορτηγό. Σύμφωνα με εκπρόσωπο της Αστυνομίας, «υπάρχουν πολλοί νεκροί και 30 τραυματίες, εκ των οποίων οι έξι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση».

Η περιοχή, όπου σημειώθηκε το περιστατικό είναι πολύ δημοφιλής τόσο στους ντόπιους, όσο και στους τουρίστες.

Όπως μεταδίδει το Sputnik, υπάρχουν τουλάχιστον τρεις νεκροί.

Η «Westfälische Nachrichten» αναφέρει πως ο δράστης αυτοπυροβολήθηκε. Η γερμανική αστυνομία επιβεβαίωσε πως ο οδηγός του βαν είναι νεκρός, χωρίς να δώσεις περισσότερες πληροφορίες.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που κάνουν έρευνες για τοποθέτηση εκρηκτικών. Παράλληλα, στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αλλά και ασθενοφόρα.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό «Der Spiegel», είναι σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο εστιατόριο «Den Kiepenkerl», παραδοσιακή ταβέρνα στο ιστορικό κέντρο του Μύνστερ, που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής για τους τουρίστες.

First pics of Munster after van drives into crowdpic.twitter.com/vrjerR0Zue

— Old Holborn✘ (@Holbornlolz) April 7, 2018