Τζο Μπάιντεν – Ντόναλντ Τραμπ: Έδωσαν τα χέρια για δυο ντιμπέιτ στις 27 Ιουνίου και 10 Σεπτεμβρίου

Συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν δύο τηλεοπτικά ντιμπέιτ στις 27 Ιουνίου και στις 10 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της κούρσας τους για το Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο ρεπουμπλικανός αντίπαλός του Ντόναλντ Τραμπ.

«Όπως το είπες: οπουδήποτε, οποτεδήποτε», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν στα social media με αποδέκτη τον Ντόναλντ Τραμπ.δικτύωσης.

Ο Τραμπ είπε ότι ο Μπάιντεν είναι «ο χειρότερος συζητητής» που έχει αντιμετωπίσει ποτέ. «Είμαι έτοιμος και πρόθυμος για τηλεμαχία με τον ανέντιμο Τζο τις δύο προτεινόμενες φορές τον Ιούνιο και το Σεπτέμβριο», έγραψε σε ανάρτηση στα social.

I’ve received and accepted an invitation from @CNN for a debate on June 27th. Over to you, Donald. As you said: anywhere, any time, any place.