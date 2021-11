14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν το στρατιωτικό ελικόπτερο που επέβαιναν συνετρίβη στο ανατολικό Αζερμπαϊτζάν.

Την είδηση έκανε γνωστή η συνοριοφυλακή του Αζερμπαϊτζάν, στην οποία άνηκε το ελικόπτερο το οποίο «συνετρίβη σήμερα γύρω στις 10:40 τοπική ώρα (09:40 ώρα Ελλάδας) στο αεροδρόμιο του Γκαραεϊμπάτ στην περιφέρεια Χίζι του Αζερμπαϊτζάν κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης».

«Δεκατέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν», διευκρίνισε στη συνέχεια η συνοριοφυλακή σε άλλη ανακοίνωση προσθέτοντας πως όλα τα θύματα ήταν στρατιωτικοί.

Ξεκίνησε έρευνα προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το περιστατικό συμβαίνει δύο εβδομάδες μετά τις φονικές συγκρούσεις ανάμεσα στην Αρμενία και στο Αζερμπαϊτζάν που απείλησαν με εκτροχιασμό την καταύπαση του πυρός με την οποία σταμάτησε πέρυσι ο πόλεμος ανάμεσα σε αυτές τις δύο χώρες, που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 6.500 ανθρώπων

Unfortunate news from Azerbaijan where at least 14 officers lost their lives in helicopter crash. According to preliminary information, the helicopter was hit by a strong wind at an altitude of 2.5 km. As a result,the helicopter crashed into the air.After that,pilot lost control. pic.twitter.com/VFvhaQPlkp