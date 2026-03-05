Αζερμπαϊτζάν: Ιρανικοί πύραυλοι και drones από το Ιράν έπεσαν σε αεροδρόμιο

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις και όλα δείχνουν πως δεν αναμένεται να τελειώσει άμεσα. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό τα ξημερώματα της Πέμπτης το Αζερμπαϊτζάν δέχτηκε επίθεση από το Ιράν.

Σύμφωνα με τα πρώτα δημοσιεύματα επλήγη αεροδρόμιο του Αζερμπαϊτζάν με πυραύλους και drones από το Ιράν. Πρόκειται για το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ναχιτσεβάν βρίσκεται περίπου 10 χλμ. από τα σύνορα με το Ιράν.

Πηγές της κυβέρνησης σημείωσαν ότι οι πύραυλοι και τα drones προέρχονται μέσα από το Ιράν. Δυο άνθρωποι τραυματίστηκαν από την επίθεση στο Αζερμπαϊτζάν.

BREAKING: Iranian Shahed drone strikes Azerbaijan



Impact reported in the city of Nakhchivan. pic.twitter.com/vhHnhQ7cSX — NEXTA (@nexta_tv) March 5, 2026

Σημειώνεται πως μόλις χθες (5.3.26) ένας βαλλιστικός πύραυλος κατερρίφθη στην Τουρκία.