- Το ματωμένο φεγγάρι μάγεψε δεκάδες σημεία του πλανήτη, με τους... αθεράπευτα ρομαντικούς να ζουν ανεπανάληπτες στιγμές! - Όταν ξεκίνησε η έκλειψη, μια μαύρη σκιά άρχισε να καλύπτει τη λευκή υπέρ-Σελήνη - Μια ώρα μετά, το φεγγάρι χάθηκε τελείως! Όταν επανεμφανίστηκε η επιφάνειά του είχε πάρει το χρώμα του χαλκού - Πανικός στο αστεροσκοπείο Γκρίφιθ του Λος Άντζελες, για μια θέση στο... όνειρο! - Γιατί ο Φεβρουάριος δεν θα... έχει πανσέληνο, κάτι που έχει να συμβεί από το 1999 - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του εντυπωσιακού φαινομένου από την Αλάσκα και τη Χαβάη, μέχρι τη Ρωσία και τη Νέα Ζηλανδία

Το εντυπωσιακό και μοναδικό φαινόμενο της σούπερ μπλε ματωμένης σελήνης εμφανίζεται απόψε για δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, καθώς είχε προηγηθεί αυτή της Πρωτοχρονιάς. Το μοναδικό αυτό υπερθέαμα, που ονομάστηκε ματωμένο φεγγάρι ή blue moon, δημιουργείται όταν η Σελήνη βρίσκεται στην μικρότερη απόσταση από τη Γη. Σήμερα, μάλιστα, το φεγγάρι θα βρεθεί στη δεύτερη κοντινότερη απόστασή του από τη Γη για όλο το 2018, μετά την κοντινότερη που είχε συμβεί την 1η Ιανουαρίου.

Επειδή η τροχιά της Σελήνης δεν είναι τέλειος κύκλος γύρω από τη Γη, η απόσταση ανάμεσα στο κέντρο του φεγγαριού και στο κέντρο της Γης αυξομειώνεται από τα περίπου 363.400 χιλιόμετρα (περίγειο) έως τα 405.550 χιλιόμετρα (απόγειο). Έτσι σε μια πανσέληνο που θα συμβεί στο περίγειο (υπερ-Σελήνη), το φεγγάρι φαίνεται περίπου 14% μεγαλύτερο και 30% φωτεινότερο από μια πανσέληνο που θα συμβεί στο απόγειο. Ο μη επιστημονικός όρος «υπερ-Σελήνη» ή «σούπερ-Σελήνη» είναι δημιούργημα του αστρολόγου Ρίτσαρντ Νόλαν από το 1979.

Μάλιστα, επειδή ο Ιανουάριος έχει δύο πανσελήνους, ο Φεβρουάριος δεν θα έχει καμία, κάτι που έχει να συμβεί από το 1999.

Σήμερα υπήρξε επίσης ολική έκλειψη υπερ-Σελήνης, στη διάρκεια της οποίας τρία φαινόμενα σχεδόν συνέπεσαν: η πανσέληνος, το κοντινό πλησίασμα του δορυφόρου μας στη Γη και η ολική έκλειψη της Σελήνης.

Πώς είδαμε το ματωμένο φεγγάρι στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα η έκλειψη έφθασε στο αποκορύφωμά της, δηλαδή η Σελήνη βρέθηκε στο σημείο πιο κοντά στο κέντρο της σκιάς της Γης, περίπου στις 15:30, όταν το φεγγάρι ήταν ακόμη κάτω από τη γραμμή του ορίζοντα, καθώς θα ανέτειλε λίγο πριν από τις 18:00. Αυτό είχε ως συνέπεια το φαινόμενο να μην είναι άμεσα ορατό στη χώρα μας.

Η σημερινή πανσέληνος είναι η δεύτερη του Ιανουαρίου, καθώς είχε προηγηθεί η πανσέληνος και η σούπερ-Σελήνη της Πρωτοχρονιάς, αλλά τότε δεν υπήρχε έκλειψη του φεγγαριού.

Δείτε τη ζωντανή εικόνα που μετέδωσε από το Σούνιο το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ant1

Καθηλωμένη η υφήλιος παρακολούθησε το ματωμένο φεγγάρι!

Το σπάνιο θέαμα ήταν ορατό από τη Βόρεια Αμερική, τη Ρωσία, την Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, της Αφρικής και της Νότιας Αμερικής στερήθηκε αυτό το «σόου» αφού τη στιγμή της έκλειψης το φεγγάρι δεν είχε ανατείλει ακόμη σε αυτές τις περιοχές: ήταν ακόμη μέρα.

Στη Βόρεια Αμερική, την Αλάσκα και τη Χαβάη κάτοικοι και επισκέπτες είδαν την έκλειψη λίγες ώρες πριν ξημερώσει. Στη Μέση Ανατολή, την Ασία, την ανατολική Ρωσία, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, το φεγγάρι είχε μόλις ανατείλει.

Διεθνή μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν ζωντανά, ενώ και το Twitter πήρε… φωτιά! Δείτε εντυπωσιακές εικόνες από όλο τον κόσμο

Incredible lunar eclipse happening over London RIGHT NOW! Incredible lunar eclipse happening over London RIGHT NOW! Geplaatst door Daily Mail op woensdag 31 januari 2018

Super blue moon in mbarara @WorldAndScience pic.twitter.com/iNAZip978C — Muganzi David Jolly (@MuganziDavid) January 31, 2018

Πραγματικά αυτό το #BlueMoon δεν παιζεται σήμερα…ούτε το τελευταίο Αυγουστιάτικο δεν ηταν ετσι… pic.twitter.com/eNqbG5yOXu — Michael Grigoriadis (@MichGregor) January 31, 2018

It is the first time in 35 years a blue moon has synced up with a supermoon and a total lunar eclipse pic.twitter.com/BN3WOFLEbb — Sky News (@SkyNews) January 31, 2018

Thanks for joining us for the #SuperBlueBloodMoon! The next appearance of this trio in the U.S. — a total lunar eclipse, a “supermoon” and a “blue moon” — will be Jan. 31, 2037. Mark your calendars and join us again! Discover more about the Moon: https://t.co/Lcao0f89pJ pic.twitter.com/dB1hQE37Iw — NASA (@NASA) January 31, 2018

Why is it called a #SuperBlueBloodMoon?

🌕Supermoon – When the Moon is at or near its closest point to Earth

🔵Blue Moon – The second full moon in a month

🔴Blood Moon – The red tint Earth’s shadow casts on the Moon during a lunar eclipse Watch it live: https://t.co/OduDuvJhUP pic.twitter.com/lezmdEVHHv — NASA (@NASA) January 31, 2018

Γιατί… είχαμε την τύχη να δούμε αυτές τις εικόνες

Το θέαμα αυτό είναι σπάνιο επειδή συνέπεσαν τρία φαινόμενα ταυτόχρονα: η πανσέληνος, η υπέρ-Σελήνη (δηλαδή το φεγγάρι στο περίγειό του, στην κοντινότερη απόστασή του από τη Γη) και η ολική έκλειψη. Η προηγούμενη «ματωμένη υπερ-Σελήνη» είχε συμβεί στις 30 Δεκεμβρίου 1982 και ήταν ορατή τότε στην Ευρώπη, την Αφρική και τη δυτική Ασία. Η επόμενη θα γίνει στις 31 Ιανουαρίου 2037.

Πανικός στην Καλιφόρνια για το blue moon!

Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Καλιφόρνια για να δουν τη Σελήνη να χάνεται… Κρυμμένη από τη σκιά της Γης και μετά να επανεμφανίζεται κατακόκκινη! Εξ ου και η ονομασία ματωμένο φεγγάρι.

Ορισμένοι περίμεναν ακόμη και πέντε ώρες ελπίζοντας ότι θα βρουν μια καλή θέση στο αστεροσκοπείο Γκρίφιθ του Λος Άντζελες. Το οποίο άνοιξε τις πόρτες του στις 3.30 τα ξημερώματα για να υποδεχτεί περίπου 2.000 επισκέπτες.

Η έκλειψη ξεκίνησε περίπου 15 λεπτά αργότερα. Μια μαύρη σκιά άρχισε να καλύπτει τη λευκή υπέρ-Σελήνη. Τις συγκλονιστικές εικόνες κατέγραψαν οι κάμερες του αστεροσκοπείου Γκρίφιθ του Λος Άντζελες.



Δείτε καρέ – καρέ το… πριν

Μια ώρα μετά, το φεγγάρι χάθηκε τελείως κι όταν επανεμφανίστηκε η επιφάνειά του είχε πάρει το χρώμα του χαλκού.

Δείτε και το… εντυπωσιακό «μετά»!

WATCH: A rare super blue moon eclipse over Los Angeles https://t.co/1ejbWnxIyH — Reuters Top News (@Reuters) January 31, 2018

«Το κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια μιας σεληνιακής έκλειψης είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ένα σπάνιο δώρο να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε ένα ματωμένο φεγγάρι», σχολίασε ο καθηγητής φυσικής Μπράιαν Ράτσφορντ. Η κόκκινη ή χάλκινη απόχρωση είναι ένα φυσικό φαινόμενο που οφείλεται στο φιλτράρισμα του ηλιακού φωτός από τη γήινη ατμόσφαιρα.

Σε αντίθεση με τις εκλείψεις Ηλίου, δεν χρειάζονται ειδικά γυαλιά για να παρακολουθήσει κανείς μια έκλειψη Σελήνης.

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ – ΜΠΕ