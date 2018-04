It’s a boy! Γέννησε η Κέιτ Μίντλετον – Γιος το νέο βασιλικό μωρό

Ένα υγιέστατο αγοράκι έφερε στον κόσμο το μεσημέρι της Δευτέρας (23.04.2018) η Κέιτ Μίντλετον. Είναι το τρίτο παιδί από το γάμο της με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ, μετά τον 4 ετών πρίγκιπα Τζορτζ και τη 2 ετών πριγκίπισσα Σάρλοτ. Το νέο βασιλικό μωρό είναι πέμπτο στη σειρά διαδοχής του θρόνου μετά τον παππού του πρίγκιπα Κάρολο, τον πατέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ, τον αδερφό του πρίγκιπα Τζορτζ και την αδερφή του πριγκίπισσα Σάρλοτ. Ο θείος του, πρίγκιπας Χάρι, είναι πλέον έκτος στη σειρά διαδοχής.

Δείτε live εικόνα έξω από το μαιευτήριο

Το χαρμόσυνο γεγονός ανακοινώθηκε και επίσημα από το παλάτι του Κένσινγκτον. Η Κέιτ Μίντλετον έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί στις 11:01 (σ.σ. 13:01 ώρα Ελλάδας). Το μωρό είναι υγιέστατο και ζυγίζει σχεδόν 3,6 κιλά. Παρών στη γέννα και ο μπαμπάς του… μπόμπιρα και μελλοντικός βασιλιάς της Αγγλίας, πρίγκιπας Γουίλιαμ!

«Η δούκισσα του Κέμπριτζ και το μωρό χαίρουν άκρας υγείας», αναφέρει η ανακοίνωση του Κένσινγκτον.

Her Royal Highness The Duchess of Cambridge was safely delivered of a son at 1101hrs.

The baby weighs 8lbs 7oz.

The Duke of Cambridge was present for the birth.

Her Royal Highness and her child are both doing well.

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 23, 2018