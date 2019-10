Brexit: Συμφωνία Τζόνσον και Ε.Ε.!

Επιτέλους, το… δράμα του Brexit φτάνει στο τέλος του! Ευρωπαϊκή Ένωση και Βρετανία κατάφεραν να βρουν κοινό τόπο και να καταλήξουν σε συμφωνία για το πως θα γίνει το «διαζύγιο» στις 31 Οκτωβρίου!

Στο… παρά ένα της Συνόδου Κορυφής, Βρετανία και Ε.Ε. κατάφεραν να τα βρουν και την ύστατη ώρα, φαίνεται, πως το εφιαλτικό σενάριο του no deal Brexit δεν θα γίνει πραγματικότητα.

Τη συμφωνία ανακοίνωσαν τόσο ο (απερχόμενος) πρόεδρος της Κομισιόν, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ όσο και ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον.

«Όπου υπάρχει θέληση, υπάρχει και συμφωνία! Και την έχουμε! Είναι μια δίκαιη και ισορροπημένη τόσο για την Ε.Ε. όσο και για το Ηνωμένο Βασίλειο και είναι απόδειξη της δέσμευσής μας βρίσκουμε λύσεις. Προτείνω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να στηρίξει τη συμφωνία» έγραψε ο Ζαν Κλοντ Γιούνκερ.

🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal – we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it is testament to our commitment to find solutions. I recommend that #EUCO endorses this deal. pic.twitter.com/7AfKyCZ6k9

— Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) October 17, 2019