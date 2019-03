Brexit: Την παραίτησή της προανήγγειλε η Τερέζα Μέι

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Τερέζα Μέι ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από το αξίωμά της εάν περάσει από το κοινοβούλιο η Συμφωνία Αποχώρησης, που έχει ήδη καταψηφιστεί δύο φορές, κάνοντας μια ύστατη προσπάθεια να πείσει τους «αντάρτες» του Συντηρητικού Κόμματος να την στηρίξουν.

Μιλώντας στην Επιτροπή 1922 των Συντηρητικών, η Μέι είπε ότι θα παραιτηθεί αν το σχέδιό της για το «διαζύγιο» από την ΕΕ υπερψηφιστεί από το κοινοβούλιο, ώστε ένας νέος ηγέτης να αναλάβει την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων που θα αφορούν τη μελλοντική σχέση του Λονδίνου με τις Βρυξέλλες.

«Γνωρίζω ότι υπάρχει επιθυμία (εντός του κόμματος) για μια νέα προσέγγιση – και μια νέα ηγεσία– στη δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων για το Brexit. Και δεν θα σταθώ εμπόδιο», τόνισε.

Η ανακοίνωση της Μέι είναι η τελευταία δραματική τροπή που παίρνει η κρίση του Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο. Προς το παρόν παραμένει αβέβαιο το πώς και πότε θα αποχωρήσει η χώρα από την ΕΕ.

Πολλοί αντάρτες Συντηρητικοί βουλευτές έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα στηρίξουν τη Συμφωνία μόνο εφόσον η Μέι διαβεβαίωνε ότι θα αποχωρήσει από την ηγεσία. Η πρωθυπουργός είχε ήδη υποσχεθεί ότι θα υπέβαλε την παραίτησή της πριν από τις επόμενες εκλογές, που υπό κανονικές συνθήκες θα διεξαχθούν το 2022. Όμως συμφώνησε να φύγει νωρίτερα, αυξάνοντας τις πιθανότητες να περάσει η Συμφωνία πριν από τις 12 Απριλίου.

«Είμαι προετοιμασμένη να αφήσω αυτή τη δουλειά νωρίτερα απ’ ό,τι σκόπευα ώστε να κάνω το σωστό για τη χώρα και το κόμμα μας», είπε στους βουλευτές, σύμφωνα με το κείμενο της ομιλίας που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο της. «Ζητώ από όλους σε αυτήν την αίθουσα να στηρίξουν τη συμφωνία για να ολοκληρώσουμε το ιστορικό καθήκον μας (…) και να αποχωρήσουμε από την ΕΕ με μια ομαλή έξοδο», πρόσθεσε.

«Ήταν αναπόφευκτο και αισθάνομαι ότι έλαβε τη σωστή απόφαση. Αντιλήφθηκε τη διάθεση του κόμματος, κάτι που αποτέλεσε έκπληξη«, σχολίασε η βουλευτής Πολίν Λάθαμ.

