CNN: Ιρανικά βομβαρδιστικά καταρρίφθηκαν 2 λεπτά πριν χτυπήσουν στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ

Σε μια σημαντική αποκάλυψη προχώρησε το CNN αναφέροντας ότι ιρανικά βομβαρδιστικά καταρρίφθηκαν 2 λεπτά πριν χτυπήσουν τη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Κατάρ, τη μεγαλύτερη στη Μέση Ανατολή

Τα ιρανικά βομβαρδιστικά έφτασαν λίγα μόλις λεπτά πριν πλήξουν τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση που φιλοξενεί αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή, πριν τελικά καταρριφθούν από αεροσκάφη του Κατάρ.

Το πρωί της Δευτέρας, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν έστειλαν δύο βομβαρδιστικά Su-24 προς την αεροπορική βάση al-Udeid, η οποία συνήθως φιλοξενεί 10.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς, καθώς και προς το Ras Laffan, μια βασική εγκατάσταση φυσικού αερίου και σημαντική για την οικονομία του Κατάρ.

Τα ιρανικά αεροσκάφη βρίσκονταν «δύο λεπτά» μακριά από τους στόχους τους, ανέφερε μία από τις πηγές. Μια δεύτερη πηγή δήλωσε στο CNN ότι τα αεροσκάφη ταυτοποιήθηκαν και φωτογραφήθηκαν «να μεταφέρουν βόμβες και κατευθυνόμενα πυρομαχικά».

Οι δυνάμεις του Κατάρ εξέδωσαν προειδοποίηση μέσω ασυρμάτου, αλλά δεν έλαβαν καμία απάντηση από τα αεροσκάφη, τα οποία είχαν κατέβει σε ύψος πτήσης περίπου 80 ποδιών για να αποφύγουν τον εντοπισμό από τα ραντάρ, σύμφωνα με τη δεύτερη πηγή.

Λόγω «χρονικών περιορισμών» και «βάσει των διαθέσιμων στοιχείων», τα αεροσκάφη «χαρακτηρίστηκαν εχθρικά». Στη συνέχεια το Κατάρ απογείωσε τα πολεμικά του αεροσκάφη και ένα καταριανό μαχητικό F-15 ενεπλάκη σε «εναέρια μάχη» με τα ιρανικά αεροσκάφη πριν τα καταρρίψει, πρόσθεσε η πηγή.

Τα ιρανικά αεροπλάνα κατέπεσαν στα χωρικά ύδατα του Κατάρ. Το περιστατικό πάνω από το Κατάρ ήταν ασυνήθιστο. Συνήθως τα αντίποινα του Ιράν γίνονται με πυραύλους ή drones.

Το ιρανικό καθεστώς έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 400 βαλλιστικούς πυραύλους και πάνω από 1.000 drones εναντίον αραβικών κρατών στον Κόλπο μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση, σύμφωνα με κυβερνήσεις της περιοχής.

Στοχεύοντας αστικά κέντρα, ενεργειακές υποδομές, αεροδρόμια και ξενοδοχεία σε αραβικά κράτη του Κόλπου, το Ιράν έχει προκαλέσει αναστάτωση σε πληθυσμούς που ήταν συνηθισμένοι στην ασφάλεια.

Αν και οι περισσότεροι ιρανικοί πύραυλοι και drones έχουν αναχαιτιστεί, έξι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν όταν ένα ιρανικό βλήμα διέφυγε από την αεράμυνα και έπληξε ένα πρόχειρο κέντρο επιχειρήσεων στο λιμάνι Shuaiba του Κουβέιτ την Κυριακή.