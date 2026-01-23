CNN: Πώς έπιασαν τον Μαδούρο σε 60 δευτερόλεπτα – Τα πυρά, οι χαμηλές πτήσεις ελικοπτέρων και η αστραπιαία επιχείρηση

Η τολμηρή επιχείρηση των ΗΠΑ για την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τη Βενεζουέλα κατέληξε σε μία έντονη τελική ανταλλαγή πυροβολισμών. Στη διάρκειά τους, τα αμερικανικά ελικόπτερα εκτέθηκαν σε εξαιρετικά υψηλό κίνδυνο, καθώς προσγειώνονταν σε ένα ισχυρά οχυρωμένο συγκρότημα στο Καράκας, σύμφωνα με βασικά βίντεο μαρτύρων που ανέλυσε το CNN την Παρασκευή (23.01.2026).

Το CNN αναπαρέστησε την αποστολή της 3ης Ιανουαρίου 2026 για τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο στη Βενεζουέλα, αναλύοντας περισσότερα από 50 βίντεο και εικόνες που τραβήχτηκαν από αυτόπτες μάρτυρες και χαρτογραφώντας τις διαδρομές πτήσης των ελικοπτέρων των ΗΠΑ, προκειμένου να επικεντρωθεί στις κρίσιμες τελικές στιγμές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτές εκτυλίχθηκαν σε μία τοποθεσία που το CNN έχει προσδιορίσει ως το πιθανό σημείο της αρπαγής του Μαδούρο, ένα συγκρότημα εντός του στρατιωτικού συγκροτήματος του «Fort Tiuna» στο Καράκας.

Το βίντεο δείχνει ότι στις στιγμές που προηγήθηκαν της προσγείωσης σε αυτήν την περιοχή, υπήρξε έντονη ανταλλαγή πυρών μεταξύ των αμερικανικών αεροσκαφών που πετούσαν πάνω από την περιοχή και των αεροπορικών αμυντικών συστημάτων της Βενεζουέλας.

Η ανάλυση του CNN δείχνει ότι υπήρξαν δύο κρίσιμα λεπτά μεταξύ της προσγείωσης ενός ελικοπτέρου μεταφοράς στο έδαφος και της απογείωσής του, καθώς η ανταλλαγή πυρών συνεχίστηκε αμείωτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτή η περίοδος ήταν η πιο επικίνδυνη ολόκληρης της επιχείρησης, σύμφωνα με τους ειδικούς, καθώς το αεροσκάφος κινούταν αργά και σε χαμηλό υψόμετρο, καθιστώντας πολύ πιο εύκολο για τα απλούστερα όπλα να το στοχεύσουν. Αυτό επιδεινώθηκε από το γεγονός ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν επιλέξει το πιο επικίνδυνο σημείο προσγείωσης – ακριβώς στο συγκρότημα του Μαδούρο.

Maduro captured. Israel applauds. Oil interests surface.

Venezuela’s acting President Delcy Rodríguez calls it a US operation with a “Zionist tinge.” Does she have a point? pic.twitter.com/CMjkGO8gxf — TRT World (@trtworld) January 23, 2026

Παρά την επιτυχία, στρατιωτικοί αναλυτές υπογραμμίζουν ότι το επίπεδο ρίσκου ήταν ακραίο. «Μιλάμε για είσοδο στην καρδιά ενός κυρίαρχου κράτους για τη σύλληψη του προέδρου του. Αν το έκανε αυτό η Ρωσία ή η Κίνα στις ΗΠΑ, θα μιλούσαμε για αδιανόητο σενάριο», σημειώνει το CNN, προσθέτοντας ότι υπό άλλες συνθήκες η επιχείρηση θα είχε ακυρωθεί.

Σύμφωνα με το CNN, η επιχείρηση κορυφώθηκε σε μία σφοδρή ανταλλαγή πυρών κατά την τελική φάση, όταν αμερικανικά ελικόπτερα κατέβηκαν σε χαμηλό ύψος σε βαριά οχυρωμένο συγκρότημα εντός του στρατιωτικού συγκροτήματος Fort Tiuna στο Καράκας, σημείο που το αμερικανικό ΜΜΕ ταυτοποιεί ως το πιθανότερο σημείο απαγωγής του Μαδούρο.

Ανοίγοντας τον δρόμο

Η επιδρομή στο «Fort Tiuna», ένα από τα μεγαλύτερα στρατιωτικά συγκροτήματα της Βενεζουέλας, είχε προετοιμαστεί πολύ νωρίτερα.

Στις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου 2026, όταν ξεκίνησε η επίθεση των ΗΠΑ, μία σειρά από χτυπήματα έπληξαν στόχους σε ολόκληρη τη χώρα. Σύμφωνα με την ανάλυση βίντεο και δορυφορικών εικόνων από το CNN, οι εγκαταστάσεις ραντάρ, επικοινωνιών και αεροπορικής άμυνας καταστράφηκαν, ανοίγοντας το δρόμο για τα ελικόπτερα των ειδικών επιχειρήσεων.

Περισσότερα από 150 αεροσκάφη – συμπεριλαμβανομένων βομβαρδιστικών, μαχητικών, πλατφορμών πληροφοριών και επιτήρησης – απογειώθηκαν από 20 βάσεις σε ξηρά και θάλασσα, σύμφωνα με τον στρατηγό της Πολεμικής Αεροπορίας, Dan Caine, πρόεδρο του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, γύρω στις 1:30 π.μ. τοπική ώρα, ακούστηκαν εκρήξεις στην παραλιακή πόλη Higuerote, περίπου 50 μίλια ανατολικά του Καράκας.

BREAKING: President Trump announces US special forces have CAPTURED Nicolás Maduro and his wife, flying them out after massive overnight strikes on Caracas!#Venezuela #MaduroCaptured



The Real Message?



Trump’s “Peace Through Strength” in full force!



This bold move… pic.twitter.com/qnCIzilJDy — Marios Karatzias (@MariosKaratzias) January 3, 2026

Το CNN εντόπισε γεωγραφικά τα βίντεο αυτών των αρχικών επιθέσεων στο αεροδρόμιο Higuerote, όπου βρίσκονται τα συστήματα αεροπορικής άμυνας της Βενεζουέλας, συμπεριλαμβανομένου ενός ρωσικής κατασκευής συστήματος πυραύλων εδάφους-αέρος Buk-M2, σχεδιασμένου για να στοχεύει αεροσκάφη.

Ένα βίντεο που δημοσιοποίησε ένας Βενεζουελάνος δημοσιογράφος όταν ξημέρωσε φαίνεται επίσης να δείχνει έναν εκτοξευτή Buk-M2 που ακόμα καπνίζει.

«Ακούσαμε ένα σφύριγμα στον αέρα, σαν κάτι να έπεφτε, και μετά την έκρηξη», είπε ένας κάτοικος του Higuerote στο CNN. Ο μάρτυρας, ο οποίος μίλησε ανώνυμα για λόγους ασφαλείας, είπε ότι η έκρηξη κούνησε τα παράθυρα του διαμερίσματός του.

Ο N.R. Jenzen-Jones, διευθυντής της «Armament Research Services», δήλωσε στο CNN ότι το βίντεο από το Higuerote υποδηλώνει τη χρήση μονόδρομων drone επίθεσης. Αυτά θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν «Συστήματα Επίθεσης Χαμηλού Κόστους χωρίς Πλήρωμα», τα οποία το αμερικανικό στρατό έχει αναπτύξει ραγδαία από τη διάδοση παρόμοιας τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Οργανωμένο χάος»

Στο Καράκας, στις 1:58 π.μ., δύο αμερικανικά ελικόπτερα μεταφοράς MH-47 Chinook φαίνονται να πετούν χαμηλά προς το «Fort Tiuna», παρακάμπτοντας τη στενή κοιλάδα στην οποία βρίσκεται η στρατιωτική βάση, σύμφωνα με βίντεο αυτόπτη μάρτυρα.

Ο Wes Bryant, συνταξιούχος αρχισμηνίας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και πρώην ελεγκτής τακτικής αεροπορίας ειδικών επιχειρήσεων, περιέγραψε την αμερικανική στρατηγική να επιτεθούν προληπτικά στην περιοχή πριν τα ελικόπτερα προσγειωθούν ως «οργανωμένο χάος».

Venezuelan officials say at least 24 of their security officers were killed during the U.S. military operation that captured Nicolás Maduro.



Cuba also confirms 32 of its military and police personnel stationed in Venezuela were killed in the raid. pic.twitter.com/HkmDmI0wiU — Timcast News (@TimcastNews) January 6, 2026

Το βίντεο δείχνει τουλάχιστον δύο ελικόπτερα να προσγειώνονται στο συγκρότημα εν μέσω πυρών από το έδαφος και να αποχωρούν λίγο αργότερα. Αυτά τα αεροσκάφη θα είχαν συμμετάσχει στην πρώτη φάση της επιχείρησης, μεταφέροντας αμερικανικές δυνάμεις κοντά στο συγκρότημα του Μαδούρο και πολεμώντας τις δυνάμεις εδάφους, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες που μίλησαν στο CNN.

Ο Κέιν δήλωσε αργότερα ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έφτασαν για πρώτη φορά στο συγκρότημα του Μαδούρο στις 2:01 π.μ.

Στη συνέχεια, οι αμερικανικές δυνάμεις έψαξαν το συγκρότημα και συνέλαβαν τον ηγέτη της Βενεζουέλας.

Το CNN συγχρόνισε 10 επιπλέον βίντεο σε διάστημα έξι λεπτών που δείχνουν τη δεύτερη φάση της αποστολής. Δείχνουν αμερικανικά επιθετικά ελικόπτερα να παρέχουν προστατευτική κάλυψη από τον αέρα, να πολεμούν τις αεροπορικές άμυνες της Βενεζουέλας, ενώ αμερικανικά μεταφορικά ελικόπτερα απομάκρυναν τον Μαδούρο και τις δυνάμεις που τον συνέλαβαν από το συγκρότημα.

Με το στοιχείο της έκπληξης να έχει πλέον εξαφανιστεί, η δύναμη εξαγωγής βρέθηκε σε έντονη ανταλλαγή πυρών μεταξύ των αμερικανικών επιθετικών ελικοπτέρων και των βενεζουελάνικων δυνάμεων.

Στα βίντεο ακούγονται συνεχείς πυροβολισμοί. Ο ήχος ταιριάζει με αυτόν των Direct Action Penetrator (DAP) MH-60 Black Hawks, ενός τύπου αμερικανικού επιθετικού ελικοπτέρου, που πυροβολεί με αυτόματα πυροβόλα όπλα 30 χιλιοστών, σύμφωνα με ειδικούς σε θέματα όπλων.

Στη συνέχεια, αυτό που φαίνεται να είναι αντιποίνες αντιαεροπορικών πυρών φωτίζει τη νύχτα, καθώς τα επιθετικά ελικόπτερα συνεχίζουν να πυροβολούν.

Είκοσι δευτερόλεπτα μετά, ένα βίντεο που ανακάλυψε ο διαδικτυακός ερευνητής MPGeoint και συγχρονίστηκε από το CNN δείχνει ένα αμερικανικό μεταγωγικό ελικόπτερο να κατεβαίνει προς το οχυρωμένο συγκρότημα του Μαδούρο.

Αυτό ήταν το σημείο με τη μεγαλύτερη ευπάθεια, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες.

«Κάθε (ελικόπτερο) είναι πιο ευάλωτο ένα λεπτό πριν από την προσγείωση και ένα λεπτό μετά την απογείωση», εξήγησε ο Bryant.

Ο Steffan Watkins, σύμβουλος ανοιχτού κώδικα που παρακολουθεί αεροσκάφη, δήλωσε στο CNN ότι ενώ ένας κινούμενος στόχος είναι πιο δύσκολο να χτυπηθεί – εν μέρει λόγω των στρατιωτικών αντιμέτρων – όταν ένα ελικόπτερο προσγειώνεται γίνεται «εύκολος στόχος».

Η εγγύτητα με το έδαφος αυξάνει επίσης την ευπάθεια σε επιθέσεις, πρόσθεσε ο Τζένζεν-Τζόουνς.

«Κατά την απογείωση και την προσγείωση, τα ελικόπτερα πετούν αργά, αιωρούνται στη θέση τους και φυσικά βρίσκονται πιο κοντά στο έδαφος. Αυτό τα καθιστά ευκολότερο στόχο για πολλά όπλα, ειδικά για τα απλούστερα όπλα άμεσης βολής, όπως τα πυροβόλα», είπε.

Η απομάκρυνση του Μαδούρο

Στη συνέχεια, το βίντεο αποκαλύπτει αυτό που φαίνεται να είναι η απομάκρυνση του Μαδούρο από το έδαφος της Βενεζουέλας. Ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα μετά την προσγείωση του ελικοπτέρου, το βίντεο δείχνει ένα σύννεφο σκόνης ακριβώς έξω από το οχυρωμένο συγκρότημα, στη συνέχεια μια ριπή ρουκετών και ένα ελικόπτερο Chinook να απογειώνεται. Περίπου 20 δευτερόλεπτα αργότερα, ένα άλλο το ακολουθεί.

Ο Μπράιαντ αναφέρθηκε σε αυτό το στάδιο της αποστολής: «Μία από τις κύριες τακτικές που χρησιμοποιούμε – είναι ένα «μάντρα» των ειδικών επιχειρήσεων των ΗΠΑ – είναι η ταχύτητα, η έκπληξη και η βία της δράσης».

Ένα από τα ελικόπτερα μεταφοράς είναι ορατό να απομακρύνεται από την περιοχή του Fort Tiuna, πετώντας χωρίς φώτα, κερδίζοντας γρήγορα ύψος και ακολουθώντας τις κοντινές πλαγιές, πριν εξαφανιστεί στο σκοτάδι.

Οι πυροβολισμοί και οι εκρήξεις στο Καράκας είχαν σταματήσει στις 3 π.μ., είπε ένας μάρτυρας στο CNN. Μια ώρα αργότερα, οι ήχοι των αεροσκαφών είχαν εξαφανιστεί εντελώς από την πόλη, είπε.

Σύμφωνα με τον Caine, οι αμερικανικές δυνάμεις αποχώρησαν από τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας γύρω στις 4:29 π.μ. Σε ένα βίντεο που τραβήχτηκε στις 4 π.μ., σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα που το τράβηξε, φαίνονται πέντε Chinooks και επτά Black Hawks να πετούν ανατολικά προς το Higuerote.

Εμπειρογνώμονες δήλωσαν στο CNN ότι τα αεροσκάφη αυτά ενδέχεται να προστάτευαν τη διαδρομή που ακολούθησε το ελικόπτερο του Μαδούρο καθώς αποχωρούσε από την περιοχή.

Ένα οχυρωμένο σπίτι

Η ακριβής τοποθεσία εντός του Fort Tiuna όπου συνελήφθη ο Μαδούρο και οι λεπτομέρειες για το τι συνέβη όταν οι αμερικανικές δυνάμεις προσγειώθηκαν εκεί δεν έχουν αποκαλυφθεί πλήρως.

Η ανάλυση του CNN παρέχει τώρα κάποιες ενδείξεις για το πού μπορεί να βρισκόταν ο Μαδούρο, με βάση προηγούμενες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ταιριάζουν με τις τοποθεσίες όπου προσγειώθηκε και απογειώθηκε το αμερικανικό μεταφορικό ελικόπτερο.

Η ισχυρή οχύρωση αυτού του χώρου – ο οποίος προστατεύεται φυσικά από απότομους λόφους σε τρεις πλευρές και διαθέτει ψηλούς τοίχους που εξασφαλίζουν την ιδιωτικότητα και πολλαπλά σημεία ελέγχου ασφαλείας – δείχνει πόσο επικίνδυνη ήταν η αποβίβαση των αμερικανικών στρατευμάτων εκεί.

Τα χαρακτηριστικά κατοικίας του συγκροτήματος, όπως η μεγάλη πισίνα και η βεράντα, υπενθυμίζουν επίσης τον εξαιρετικό χαρακτήρα αυτής της αποστολής: τη σύλληψη ενός Προέδρου και της συζύγου του στο σπίτι τους.

Τον Ιούλιο του 2024, ο Μαδούρο δημοσίευσε βίντεο που τον έδειχνε να πίνει καφέ με τη σύζυγό του, Σίλια Φλόρες, κάτω από μια πέργκολα σε μια βεράντα, ενώ της έδειχνε βίντεο με μουσική από την προεκλογική του εκστρατεία. Το CNN εντόπισε γεωγραφικά την τοποθεσία αυτή στον κήπο ενός μεγάλου σπιτιού, που ολοκληρώθηκε το 2016, στο άκρο του συγκροτήματος. Η πέργκολα μετατράπηκε σε μια μεγάλη λευκή κατασκευή πέρυσι, σύμφωνα με δορυφορικές εικόνες.

Τον Μάιο και τον Ιούλιο του 2025, ο Μαδούρο δημοσίευσε δύο επιπλέον βίντεο που τον έδειχναν στο πάρκινγκ έξω από το ίδιο συγκρότημα, πάλι να πίνει καφέ με τη σύζυγό του και άλλα άτομα. Τα βίντεο εντοπίστηκαν για πρώτη φορά από τον Arrecho, έναν ψευδώνυμο ερευνητή ανοιχτού κώδικα.

Δορυφορικές εικόνες που τραβήχτηκαν μετά την επιδρομή δείχνουν σημαντικές ζημιές από έκρηξη σε άλλη τοποθεσία του συγκροτήματος.

Μία «ωρολογιακή βόμβα»

Η πολύπλοκη επιχείρηση των ΗΠΑ περιελάμβανε προσωπικό και εξοπλισμό των ΗΠΑ από αέρα, ξηρά και θάλασσα – συμπεριλαμβανομένων μελών της Delta Force και μιας μονάδας του FBI που εισέβαλαν από πολλαπλές ζώνες προσγείωσης – σύμφωνα με πηγές του CNN. Ωστόσο, η κρίσιμη στιγμή για την απομάκρυνση του Μαδούρο από το Καράκας συνέβη μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

«Ένα μόνο μικρό παράγοντα θα μπορούσε να είχε αλλάξει την έκβαση», δήλωσε ο Μπράιαντ.

Οι αρχές της Βενεζουέλας δήλωσαν αργότερα ότι η επιχείρηση στοίχισε τη ζωή σε 100 άτομα, ενώ ξεχωριστά οι κουβανικές αρχές δήλωσαν ότι 32 Κουβανοί από την προεδρική φρουρά είχαν σκοτωθεί. Η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπήρξαν απώλειες Αμερικανών.

Ωστόσο, ο κίνδυνος είχε επισημανθεί από Αμερικανούς αξιωματούχους σε ένα έγγραφο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με ημερομηνία 23 Δεκεμβρίου, το οποίο όμως δημοσιοποιήθηκε μετά την επιδρομή. Το υπόμνημα προειδοποιούσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναμενόταν να συναντήσουν «σημαντική αντίσταση», συμπεριλαμβανομένων δεκάδων αντιαεροπορικών πυροβολαρχιών ικανών να καταρρίψουν ελικόπτερα.

Σε απάντηση στα ευρήματα του CNN, η Αμερικανική Διοίκηση Νότου δήλωσε ότι δεν είχε να προσθέσει τίποτα πέρα από τα σχόλια του Caine.

Παρά την επιτυχία της αποστολής, ο Bryant επέστησε επίσης την προσοχή στο επίπεδο κινδύνου που αντιμετώπιζαν οι αμερικανικές δυνάμεις, αναφερόμενος στην επιχείρηση ως «ωρολογιακή βόμβα».

«Μπαίνεις στην καρδιά ενός κυρίαρχου έθνους, όχι με την ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά αν το συγκρίνεις, φαντάσου τη Ρωσία ή την Κίνα να εισβάλλουν και να προσπαθούν να απαγάγουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ», είπε ο Bryant.

«Δεδομένης της αντίστασης που βλέπουμε από τα βίντεο, σε οποιοδήποτε άλλο πλαίσιο η επιχείρηση θα μπορούσε να είχε καταλήξει σε αποτυχία».