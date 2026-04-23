«Coyote vs. Acme»: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ – Πρεμιέρα στις 28 Αυγούστου στους κινηματογράφους

Το πρώτο τρέιλερ της ταινίας «Coyote vs. Acme» μόλις κυκλοφόρησε, λίγο πριν την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους στις 28 Αυγούστου.

Η ταινία «Coyote vs. Acme» είχε αρχικά μπει στο συρτάρι από τη Warner Bros. Discovery το 2023, στο πλαίσιο μιας αμφιλεγόμενης πρακτικής φορολογικών διαγραφών που είχε οδηγήσει στην «ακύρωση» ολοκληρωμένων ταινιών. Ανάμεσα σε αυτές ήταν και η συγκεκριμένη παραγωγή, που όμως δεν χάθηκε οριστικά.

Τελικά το «Coyote vs. Acme» τελικά ανασύρθηκε όταν η διοίκηση της εταιρείας επέτρεψε την αναζήτηση νέου διανομέα. Μετά από μήνες προσπαθειών, η Ketchup Entertainment απέκτησε τα δικαιώματα το 2025 και έδωσε νέα ζωή στο πρότζεκτ, το οποίο πλέον επιστρέφει με επίσημο τρέιλερ και ημερομηνία κυκλοφορίας.

The trailer ACME doesn’t want you to see. Coyote vs. ACME. In theaters August 28. pic.twitter.com/8ADr6p9w1V — Coyote vs. ACME (@CoyoteACMEMovie) April 22, 2026

Η ταινία αντλεί έμπνευση από ένα σατιρικό άρθρο του 1990 στο The New Yorker του Ίαν Φρέιζερ, που παρουσιάζει τον Γουάιλ Ε. Κογιότ να μηνύει την εταιρεία Άκμε για τα διαβόητα ελαττωματικά προϊόντα της, τα οποία στις κλασικές ταινίες των Looney Tunes οδηγούν πάντα σε εκρηκτικές αποτυχίες κάθε προσπάθειάς του να πιάσει τον Road Runner.

Στην υπόθεσή του τον εκπροσωπεί ο δικηγόρος Κέβιν Έιβερι (Γουίλ Φόρτε), ένας άντρας που έχει και ο ίδιος προσωπικούς λογαριασμούς με την εταιρεία.

Απέναντί τους βρίσκεται ο Μπάντι Κρέιν (Τζον Σίνα), ισχυρό στέλεχος της Άκμε και πρώην προϊστάμενος του Κέβιν. Η Λάνα Κόντορ υποδύεται την ανιψιά του Κέβιν και ο Λουίς Γκουζμάν τον δικαστή της υπόθεσης.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβ Γκριν, γνωστός από το «Χελωνονιντζάκια ΙΙ», ενώ το σενάριο έχει γράψει η Σάμι Μπερτς.