Και πιο συγκεκριμένα, ο Μπρετ Κάβανο απέρριψε την κατηγορία ότι επιτέθηκε σεξουαλικά στην καθηγήτρια Κριστίν Μπλάζεϊ Φορντ όταν και οι δύο ήταν μαθητές λυκείου, πριν από 36 χρόνια.

Καταθέτοντας στην Επιτροπή της Γερουσίας, που λίγο νωρίτερα είχε ακούσει τη μαρτυρία της Φορντ, ο υπερσυντηρητικός δικαστής τόνισε ότι «είναι αθώος» και ότι «ποτέ δεν επιτέθηκε στη Δρ. Φορντ ή σε οποιανδήποτε άλλη γυναίκα».

Στη μακρά κατάθεσή του, που διακοπτόταν συχνά από λυγμούς, ο Μπρετ Κάβανο μίλησε εκτεταμένα για την καριέρα του και την οικογένειά του, τονίζοντας ότι «ποτέ κανείς δεν τον κατηγόρησε για οποιουδήποτε είδους ανάρμοστη συμπεριφορά«.

Μάλιστα δάκρυσε όταν έλεγε πως είναι αθώος.

Δείτε το βίντεο

Supreme Court nominee Brett Kavanaugh closes his opening statement with a denial of the accusation from Ford: "I swear today under oath before the Senate and the nation, before my family and God, I am innocent of this charge" https://t.co/03a6hpHhgR pic.twitter.com/0Zvn4JwBUK

— CNN (@CNN) September 27, 2018