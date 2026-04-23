Δανία: Σύγκρουση τρένων, αναφορές για τραυματίες

Δύο τρένα συγκρούστηκαν το πρωί της Πέμπτης (23.04.2026) στη Δανία με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αρκετών επιβατών, σύμφωνα με το Reuters.

Η κινητοποίηση μετά την σύγκρουση των τρένων στη Δανία ήταν τεράστια. Υπάρχουν συνολικά 17 τραυματίες και τέσσερις από αυτούς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα δύο τρένα συγκρούστηκαν σήμερα το πρωί μεταξύ Χίλεροντ και Κάγκερουπ, περίπου 40 χιλιόμετρα βόρεια της Κοπεγχάγης, ανέφεραν η αστυνομία και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

Ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής ανέφερε… «Τα δύο τρένα που εκτελούσαν τοπικές διαδρομές συγκρούστηκαν μετωπικά».

«Υπάρχουν τραυματισμοί ανάμεσα στους επιβάτες. Όλοι είναι έξω από τα τρένα, οπότε κανένας δεν είναι παγιδευμένος… Έχουν αποσταλεί μεγάλες δυνάμεις στο σημείο», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το ατύχημα αναφέρει… «Βρισκόμαστε στη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ Hillerød και Kagerup, στην περιοχή Isterødvejen, όπου σημειώθηκε σοβαρό σιδηροδρομικό ατύχημα. Δύο τρένα συγκρούστηκαν και στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και των υπηρεσιών διάσωσης. Το τμήμα του δρόμου μεταξύ Isterødvejen και Kagerup έχει κλείσει και αναμένεται να παραμείνει κλειστό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε τους οδηγούς να συμμορφώνονται με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δεν μπορούμε να παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες προς το παρόν, αλλά θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για την εξέλιξη της κατάστασης».

Κάποιους από τους τραυματίες παρέλαβε ελικόπτερο προκειμένου να τους μεταφέρει όσο πιο γρήγορα γίνεται στα νοσοκομεία.

Τα σιδηροδρομικά ατυχήματα είναι σπάνια στη Δανία, αλλά το 2019, μια σύγκρουση επιβατικού τρένου είχε ως αποτέλεσμα οκτώ θανάτους και 16 τραυματισμούς. Τον Αύγουστο του 2025, ένα άτομο σκοτώθηκε έπειτα από τη σύγκρουση τρένου με αγροτικό όχημα.

Το δημόσιο δίκτυο DR μετέδωσε πλάνα από δύο τρένα κίτρινου και γκρι χρώματος που φέρουν εμφανείς ζημιές στο μπροστινό τους τμήμα και είναι ακινητοποιημένα σε μια δασική περιοχή.