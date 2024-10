Δεκάδες τζιχαντιστές μαχητές του ISIS σκοτώθηκαν από επιδρομές των ΗΠΑ στη Συρία

Το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε σήμερα Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2024, ότι σκοτώθηκαν δεκάδες τζιχαντιστές μαχητές του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στη Συρία.

Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ κατάφεραν να εντοπίσουν και να εξαπολύσουν, προχθές Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2024, πλήγματα ακριβείας που είχαν ως αποτέλεσμα να εξουδετερωθούν έως και 35 τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους.

«Τα πλήγματα κατά αρκετών θέσεων του Ισλαμικού Κράτους στη συριακή έρημο στόχευσαν πολλά ανώτερα ηγετικά στελέχη», ανακοίνωσε το διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM). Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι άμαχοι σκοτώθηκαν στις επιδρομές, πρόσθεσε.

