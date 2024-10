Διάγγελμα Νετανιάχου: Αρχή του τέλους της Χαμάς ο θάνατος του Σινουάρ – Παραδώστε όπλα και ομήρους

Με ακόμα ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς νεκρό, τον Γιαχία Σινουάρ, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου έκανε διάγγελμα το βράδυ της Πέμπτης (17/10/24). Στο διάγγελμα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε ότι ότι το κακό «υπέστη βαρύ πλήγμα», αλλά προειδοποίησε ότι το έργο του Ισραήλ «δεν έχει ολοκληρωθεί».

Στη δήλωσή του μετά τον επιβεβαιωμένο θάνατο του Γιαχία Σινουάρ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε ότι το Ισραήλ έκανε «αυτό που υποσχεθήκαμε να κάνουμε» σκοτώνοντας τον ηγέτη της Χαμάς.

«Σήμερα το κακό υπέστη ένα βαρύ πλήγμα, αλλά το έργο που έχουμε μπροστά μας δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί», είπε. Απευθυνόμενος απευθείας στις οικογένειες των ομήρων, ο κ. Νετανιάχου είπε ότι πρόκειται για μια «σημαντική στιγμή στον πόλεμο».

«Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι την επιστροφή στην πατρίδα όλων των αγαπημένων σας, που είναι και δικοί μας αγαπημένοι», είπε, κάνοντας λόγο για την “ύψιστη δέσμευσή του”.

Έστειλε επίσης ένα μήνυμα για τους κατοίκους της Γάζας, λέγοντας: «Ο Σινουάρ κατέστρεψε τη ζωή σας. Σας είπε ότι ήταν λιοντάρι, αλλά στην πραγματικότητα κρυβόταν σε μια σκοτεινή φωλιά – και σκοτώθηκε όταν έφυγε πανικόβλητος από τους στρατιώτες μας».

Χαρακτήρισε τον θάνατο του Σινουάρ «σημαντικό ορόσημο στην παρακμή της σατανικής κυριαρχίας της Χαμάς».

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποσχέθηκε ότι η Χαμάς «δεν θα κυβερνά πλέον τη Γάζα» και ότι η δολοφονία του Σινουάρ ήταν «η αρχή της ημέρας μετά τη Χαμάς».

Επέμεινε επίσης ότι οι εναπομείναντες ηγέτες της Χαμάς θα «εξοντωθούν».

Ο κ. Νετανιάχου δήλωσε ότι το φως υπερισχύει του σκότους στη Γάζα, τη Βηρυτό και σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Είπε ότι η περιοχή έχει τώρα την ευκαιρία να σταματήσει τον «άξονα του κακού» και να δημιουργήσει ένα «μέλλον ειρήνης» και «ευημερίας».

«Σήμερα ξεκαθαρίσαμε και πάλι τι συμβαίνει σε όσους μας βλάπτουν. Σήμερα δείξαμε και πάλι στον κόσμο τη νίκη του καλού επί του κακού», δήλωσε ο Ισραηλινός ηγέτης.

Απευθυνόμενος στους τρομοκράτες της Χαμάς, ο κ. Νετανιάχου είπε: «Θα σας επιτραπεί να ζήσετε αν παραδώσετε τα όπλα και αφήσετε ελεύθερους τους ομήρους».

Λίγο πριν το διάγγελμα Νετανιάχου, ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ίσραελ Καντζ δήλωσε ότι ο «αρχιτρομοκράτης Γιαχία Σινουάρ σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες. Πρόκειται για μία τεράστια στρατιωτική και ηθική επιτυχία, όχι μόνο για το Ισραήλ αλλά και για όλο τον ελεύθερο κόσμο απέναντι στον άξονα του κακού».

Full statement from IDF and Shin Bet:



The IDF and ISA confirm that after a year-long pursuit, yesterday (Wednesday), October 16, 2024, IDF soldiers from the Southern Command eliminated Yahya Sinwar, the leader of the Hamas terrorist organization, in an operation in the southern…