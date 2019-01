Διάγγελμα Τραμπ για το μεταναστευτικό και το “τείχος” με το Μεξικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα απευθύνει διάγγελμα για το θέμα της μετανάστευσης και των νότιων συνόρων το βράδυ της Τρίτης, στις 21.00 τοπική ώρα (04.00 ώρα Ελλάδας της Τετάρτης).

Η ανακοίνωση αυτή έγινε μέσω του Twitter, καθώς η χώρα διανύει τη 16η ημέρα της μερικής παράλυσης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών με αφορμή το αίτημα του προέδρου προς το Κογκρέσο να εγκρίνει τη χρηματοδότηση του τείχους που θέλει να κατασκευάσει στα σύνορα με το Μεξικό.

I am pleased to inform you that I will Address the Nation on the Humanitarian and National Security crisis on our Southern Border. Tuesday night at 9:00 P.M. Eastern.

