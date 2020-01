Διάσκεψη Βερολίνου: Πώς κρίνουν τις αποφάσεις για τη Λιβύη ΗΠΑ και Ρωσία

Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού της Λιβύης, καθώς εργάζεται για την οικοδόμηση ενός ασφαλούς μέλλοντος, χωρίς βία και ξένη παρέμβαση, έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, μετά την ολοκλήρωση της Διάσκεψης του Βερολίνου.

Αναφερόμενος στη διάσκεψη, είπε πως είχε σήμερα στο Βερολίνο παραγωγικό διάλογο με τους ομολόγους του για την εξεύρεση πολιτικής λύσης στη Λιβύη.

Productive dialogue in #Berlin today with my counterparts focused on finding a political solution in #Libya. We stand with the Libyan people as they work to build a secure future, free from violence and foreign interference. pic.twitter.com/Zn2jCl17Qy

