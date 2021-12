Ανακαλύφθηκε το κοντινότερο στη Γη ζευγάρι από τεράστιες μαύρες τρύπες, σε απόσταση περίπου 89 εκατομμυρίων ετών φωτός, με το Πολύ Μεγάλο Τηλεσκόπιο (VLT) του Ευρωπαϊκού Νοτίου Αστεροσκοπείου (ESO) στη Χιλή.

Τα δύο αντικείμενα που βρίσκονται τόσο κοντά στη Γη έχουν, επίσης, τη μικρότερη μεταξύ τους απόσταση (1.600 ετών φωτός) από οποιοδήποτε άλλο ζευγάρι μεγάλων μαύρων οπών του παρελθόντος. Τελικά, κάποια στιγμή στο μέλλον, οι δύο μαύρες τρύπες αναμένεται να συγκρουστούν και να συγχωνευθούν σε μία γιγάντια μαύρη τρύπα.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής την Καρίνα Βόγκελ του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, έκαναν την ανακάλυψη και προχώρησαν στη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Αστρονομίας και Αστροφυσικής «Astronomy & Astrophysics».

Η μεγαλύτερη μαύρη τρύπα, που βρίσκεται δεξιά από το κέντρο του γαλαξία NGC 7727 στον αστερισμό του Υδροχόου, έχει μάζα περίπου 154 εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο μας, ενώ η μικρότερη, στον ίδιο γαλαξία, έχει 6,3 εκατομμύρια ηλιακές μάζες.

