Δικαστικό «μπλόκο» στις αποκαλύψεις της πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς για τη… συνεύρεση με τον Τραμπ

Ομοσπονδιακός δικαστής απέρριψε την προσφυγή που είχε καταθέσει η ηθοποιός ταινιών για ενηλίκους Στόρμι Ντάνιελς προκειμένου να τερματιστεί η ισχύς ιδιωτικού συμφωνητικού με τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που είχε υπογράψει έναντι χρηματικής αποζημίωσης.

Η Ντάνιελς, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Στέφανι Κλίφορντ, είχε καταθέσει τον Μάρτιο του 2018 αυτή την προσφυγή με την οποία ζητούσε να τερματιστεί η ισχύς του ιδιωτικού συμφωνητικού διαφύλαξης του απορρήτου των πληροφοριών, που την εμπόδιζε να μιλάει ανοικτά για μια σεξουαλική συνεύρεση που υποστηρίζει πως είχαν με τον Τραμπ.

Ο μεγιστάνας των ακινήτων αρνείται πως είχε σχέση με τη Ντάνιελς.

Πάντως ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του Τραμπ, ο Μάικλ Κόεν, παραδέχθηκε πως το ιδιωτικό συμφωνητικό, βάσει του οποίου η Ντάνιελς έλαβε 130.000 δολάρια σε αντάλλαγμα για τη σιωπή της, υπεγράφη προκειμένου ο ακόμη τότε υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων να μη βρεθεί αντιμέτωπος με ένα σκάνδαλο και να μπορέσει να κερδίσει τις εκλογές της 8ης Νοεμβρίου 2016.

Ο Τζέιμς Οτέρο, ομοσπονδιακός δικαστής του Λος Άντζελες, απέρριψε την προσφυγή διότι οι Τραμπ και Κόεν έχουν συμφωνήσει να μην υποβάλουν μήνυση εναντίον της Ντάνιελς για την παραβίαση των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού, αναφέρεται στην απόφαση.

Η Ντάνιελς σημείωσε μέσω Twitter ότι κατέθεσε την προσφυγή διότι δέχθηκε την απειλή «πριν από έναν χρόνο και πλέον» ότι θα γινόταν στόχος μήνυσης και θα της ζητείτο να καταβάλει «20 εκατομμύρια» δολάρια, γεγονός το οποίο την ώθησε να ζητήσει από δικαστή να ακυρώσει το «παράνομο» συμφωνητικό. «Χαίρομαι που δεν υποχώρησα και συνέχισα τη μάχη», πρόσθεσε.

Correction: Judge tosses out NDA!

More than a year ago when I was being threatened with a 20 million lawsuit, I asked a judge to toss out this illegal NDA. Glad I stood my ground & kept fighting. https://t.co/Ra5iQerx9e

— Stormy Daniels (@StormyDaniels) March 8, 2019