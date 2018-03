Φωτογραφία από Twitter / @CaptMatthias

Μέι και Πούτιν εξακολουθούν να... σφάζονται για την απόπειρα δολοφονίας του διπλού κατασκόπου Σεργκέι Σκριπάλ και της κόρης του.

Την ίδια ώρα, η απάντηση δόθηκε στον δρόμο. Κυριολεκτικά. Ενώ Μέι και Πούτιν βρίσκονται «στα μαχαίρια» για την υπόθεση Σκριπάλ, ένα γκράφιτι στο Λονδίνο κάνει τον γύρο του κόσμου.

Ένα γκράφιτι… εμποτισμένο με το ισχυρότερο βρετανικό «όπλο», για να επεξηγηθεί και ο τίτλος του κειμένου: Το χιούμορ. Στην προκειμένη περίπτωση, μάλιστα, το χιούμορ είναι «δηλητηριώδες» (σ.σ. για να μείνουμε και εντός… θέματος).

«Διαλύει» τον Πούτιν το γκράφιτι!

Το ειρωνικό γκράφιτι απαθανατίστηκε κοντά στη ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο. Οι ακτιβιστές που το εμπνεύστηκαν έβαλαν στο στόχαστρο την Ρωσία με αφορμή την επίθεση εναντίον του πρώην διπλού πράκτορα Σεργκέι Σκριπάλ με μια νευροτοξική ουσία.

Βρετανία και Ρωσία ανταλλάσσουν δημοσίως ύβρεις μετά την επίθεση εναντίον του Σκριπάλ και της κόρης του, Γιούλιας, την περασμένη εβδομάδα στο Σάλσμπερι. Μια επίθεση που έγινε με τη χημική ουσία «Νοβιτσόκ» που αναπτύχθηκε στη Σοβιετική Ένωση.

Κι εδώ αρχίζει η «πανδαισία» της ειρωνείας με λογοπαίγνια που… κόβουν σαν ξυράφι! «Δειπνήστε στη Ρωσική Πρεσβεία» γράφει το λευκό γκράφιτι στο πεζοδρόμιο, κοντά στο κτίριο της ρωσικής διπλωματικής αποστολής.

Κατόπιν, παραθέτει το μενού: «Ζυμαρικά με πολώνιο – Σπαγκέτι με σαρίν» (σ.σ. δηλητηριώδες χημικό αέριο).

Για να έρθει το τελειωτικό χτύπημα με το τελευταίο πιάτο: «Νοβισοκολάτα – Ποιος ξέρει τι βάλαμε μέσα«, αναφέρει, με τους δημιουργούς να «δείχνουν» με τον τρόπο τους τον Πούτιν.

Κι αυτό διότι αναφέρουν στα αγγλικά: «Who knows what we Put in» με τις λέξεις να σχηματίζουν… διαβολικά το όνομα του Ρώσου προέδρου! Η πανέξυπνη αυτή δημιουργία έχει γίνει παγκοσμίως viral και… δικαίως.

Δείτε τις εικόνες από την αγγλική πρωτεύουσα



In a swipe at #Russia, this ironic graffiti appeared in front of the Russian embassy in #London. It says: "Dine at the Russian Embassy – Pasta Polonium – Sarin Spaghetti & Novichokolate – Who knows what we Putin"@i24NEWS_EN pic.twitter.com/lCyE2yAkrf — Maya Margit (@MayaMargit) March 15, 2018

Someone has sprayed this outside the Russian Embassy in London pic.twitter.com/QHjcrpbIE0 — Matthias von Siemens (@CaptMatthias) March 15, 2018

Το 2006, ο πρώην πράκτορας της KGB Αλεξάντερ Λιτβινένκο πέθανε στο Λονδίνο αφού ήπιε πράσινο τσάι δηλητηριασμένο με ραδιενεργό πολώνιο-210. Η έρευνα των βρετανικών αρχών κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κατά πάσα πίθανότητα ο Βλαντίμιρ Πούτιν ενέκρινε τον φόνο του Λιτβινένκο, αν και η Ρωσία εξακολουθεί να αρνείται κάθε ανάμιξή της στην υπόθεση.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ