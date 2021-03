Η Διώρυγα του Σουέζ… “ελευθερώθηκε”! Ύστερα από σχεδόν μια εβδομάδα, το πλοίο Ever Given, που είχε κολλήσει και προκαλέσει πρωτοφανές μποτιλιάρισμα στο κανάλι, αποκολλήθηκε και αυτό φυσικά προκάλεσε χαμόγελα στην παγκόσμια ναυτιλία.

Στις 04:30 τα ξημερώματα της Δευτέρας (29.03.2021), ύστερα από αδιάκοπες προσπάθειες ρυμουλκών και συνεργείων, το πλοίο Ever Given “ξεκόλλησε” από τα πλαϊνά της Διώρυγας όπου είχε “κολλήσει” και έγινε το πρώτο, μεγάλο, βήμα για να ανοίξει η Διώρυγα του Σουέζ και να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία. Για να υπάρξει η εξέλιξη αυτή χρειάστηκε να απομακρυνθούν 27.000 κυβικά μέτρα άμμου από τις όχθες του καναλιού! Και ήταν τόση η αγωνία όλων, που όταν τελικά το πλοίο “ξεκόλλησε”, ξέσπασαν πανηγυρισμοί!

Το Ever Given είχε προσαράξει στη Διώρυγα του Σουέζ στις 23 Μαρτίου, εξαιτίας ριπής ανέμου εν μέσω αμμοθύελλας

Την εξέλιξη, που θα φέρει ανακούφιση στην παγκόσμια οικονομία, μετέδωσε πρώτο το Bloomberg, επικαλούμενο την εταιρεία Inchcape Shipping. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες αλλά και video που έχουν ανέβει στα social media, το Ever Given έχει μεν “ελευθερωθεί” αλλά κανείς δεν μπορεί να ξέρει πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στη Διώρυγα του Σουέζ.

BREAKING: The giant ship blocking the Suez Canal has been freed by salvage crews, but it’s unclear how soon the vital trade route will be open to traffic https://t.co/pDrrMxqFBp pic.twitter.com/uMC8wH0dRj — Bloomberg (@business) March 29, 2021

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi — Inchcape Shipping (@Inchcape_SS) March 29, 2021

Πανηγυρισμοί για την αποκόλληση του Ever Given

BREAKING : EVER GIVEN ship has been UNSTUCK & Moving into #Suez Canal after 6 Days!!



Egyptian crew managed to float it moments ago. It’s 5:42 am there: pic.twitter.com/GoMlYjQerL — Joyce Karam (@Joyce_Karam) March 29, 2021

Το Ever Given, πλοίο με εκτόπισμα 220.000 τόνων, ανήκει στην ιαπωνική Shoei Kisen και το διαχειρίζεται η Evergreen Marine υπό την παναμαϊκή σημαία.

Το Ever Given είχε προσαράξει διαγώνια στη Διώρυγα του Σουέζ, με αποτέλεσμα να κλείσει η θαλάσσια οδός και να δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα πλοίων που ήθελαν να περάσουν από το σημείο, ανάμεσά τους και 16 ελληνικά!

Η πρώτη εικόνα μετά την… απελευθέρωση

Ακόμη και τώρα που οι υπεράνθρωπες προσπάθειες είχαν αποτέλεσμα και το πλοίο αποκολλήθηκε, δεν είναι σαφές πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία από τη Διώρυγα του Σουέζ, πότε θα ανοίξει το κανάλι ή πόσο θα χρειαστεί για να… αποσυμφορηθεί το “μποτιλιάρισμα”. Σύμφωνα με το Bloomberg 450 (!) πλοία περιμένουν να περάσουν από τη Διώρυγα του Σουέζ ή κινούνται προς αυτή.



Τα πλοία που… περιμένουν στη Διώρυγα του Σουέζ – Φωτογραφία Reuters

Από τη Διώρυγα του Σουέζ περνά σχεδόν το 12% του παγκόσμιου εμπορίου. Κάποια πλοία δεν θέλησαν να περιμένουν πότε θα αποκολληθεί το Ever Given και αποφάσισαν να κάνουν το (πανάκριβο) ταξίδι γύρω από την Αφρική για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Αριθμοί που προκαλούν ζάλη

Εδώ και μέρες στο site παρακολούθησης πλοίων θαλάσσιας κυκλοφορίας MarineTraffic, εκατοντάδες μικρές χρωματιστές κουκίδες που αντιπροσωπεύουν τα πλοία που συσσωρεύονται στ’ ανοιχτά του Πορτ-Σάιντ στη Μεσόγειο, στις λίμνες που χαρακτηρίζουν τη Διώρυγα του Σουέζ και σχηματίζουν ακόμη και μια γραμμή στον κόλπο του Σουέζ που οδηγεί στην Ερυθρά Θάλασσα.

Η συνολική αξία των επηρεαζόμενων αγαθών διαφέρει σύμφωνα με τις εκτιμήσεις: από 3 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τον Τζόναθαν ‘Οουενς, εμπειρογνώμονα στο Πανεπιστήμιο του Σάλφορντ, έως 9,6 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με τη Lloyd’s List, τη βρετανική εφημερίδα για τις θαλάσσιες μεταφορές.

Αρκετοί κολοσσοί στις θαλάσσιες μεταφορές, όπως η δανέζικη ναυτιλιακή εταιρία Maersk ή η γαλλική CMA CGM, άλλαξαν την πορεία μερικών πλοίων τους μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, παράκαμψη που μπορεί να αντιπροσωπεύει 9.000 χιλιόμετρα γύρω από την Αφρική, δηλαδή τουλάχιστον επιπλέον επτά ημέρες ταξιδιού, ωστόσο νέα πλοία συνεχίζουν να φτάνουν κοντά στη Διώρυγα του Σουέζ.

Το 2020, από το Σουέζ περνούσαν κατά μέσο όρο 51,5 πλοία ημερησίως.